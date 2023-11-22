Haber Tarihi: 22 Kasım 2023 13:33 - Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2023 13:33

Vizelerden sonra tatil var mı, olur mu 2023?

Yeni eğitim dönemin ilk vizelerin yaklaşması nedeniyle birçok öğrenci tarafından Vizelerden sonra tatil var mı? Sorusu merak edilmekte. Peki, vizelerden sonra tatil var mı, olur mu 2023?

Vizelerden sonra tatil var mı, olur mu 2023?
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Vizelerden sonra tatil var mı? Sorusu, ilk vizelerin tamamlanmasının ardından herhangi bir tatil uygulanıp, uygulanmayacağını merak eden kişiler tarafından internet üzerinde araştırılmakta. Üniversitelerin akademik takvimleri ise üniversitelere göre değişiklik gösterebilmekte. Vizelerden sonra tatil var mı
VİZELERDEN SONRA TATİL VAR MI?
Üniversitelerin akademik takvimleri genellikle öğretim yılı başlamadan önce duyurulur. Vizelerden sonra herhangi bir tatil uygulanmamakla beraber, vize tarihleri üniversiteler arasında değişiklik gösterebilir. MEB'e bağlı devlet ve özel okullarda ara tatil uygulaması gerçekleştiriliyor. Ancak üniversiteler ara tatil kapsamına girmemektedir. Bu nedenle herhangi bir ara tatil uygulaması da bulunmamaktadır.

 
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