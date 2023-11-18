Vapur seferleri iptal mi? Son dakika 18 Kasım 2023 İstanbul'da iptal olan vapur seferleri

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İDO İPTAL SEFERLER İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul'da kötü hava koşulları deniz ulaşımını olumduz etkiliyor. Megakent'te etkili olan lodos sebebiyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edilmişti. Peki, Vapur seferleri iptal mi oldu? İşte, 13 Kasım 2023 iptal edilen vapur seferleri ile ilgili detaylar haberimizde...Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada, "Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Bolu, Düzce ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa ve Antalya'nın doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin doğusunda çok kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek ani sel, yerel su baskını, taşkın gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Rüzgarın Marmara ve Ege'de fırtına, Akdeniz'in iç ve batı kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu , Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli fırtına (70-90 km/saat) yer yer tam fırtına (80-100 km/saat)şeklinde eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.Ancak İstanbul Şehir Hatları'ndan vapur seferi iptalleri hakkında bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan bazı tarifeli feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattında planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.Buna göre; Kabatepe-Gökçeada hattında Kabatepe'den saat 05.00, Gökçeada'dan ise saat 07.00 seferleri iptal edildi. Geyikli-Bozcaada hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ve 14.00, Geyikli'den ise saat 08.00, 11.00 ve 15.00 seferleri iptal edildi.İDO sefer iptalleri:Kabataş-Bursa Kalkış:17:15 17/11/2023 Sefer İptaliBursa-Kadıköy Kalkış:18:00 17/11/2023 Sefer İptaliBUDO feribot sefer iptalleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. BUDO feribot seferi iptallerini aşağıdaki ekrandan takip edebilirsiniz.