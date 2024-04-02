Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı mı? Kayyum atanan belediyeler

31 Mart yerel seçimleri geride kalırken özellikle televizyon programları ve sosyal medyada DEM Parti'nin kazandığı illerin yönetimine kayyum atanıp atanmayacağı çokça konuşulmaya devam ediyor.





DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Van İl Seçim Kurulu, AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.

Memnu hak, başka bir ifade ile aslında yasaklanmış hakka denir. Memnu hak, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklardır. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur.

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler ile beraber Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçesinin tamamını DEM Parti kazanmış, Abdullah Zeydan yüzde 55.48 oy alırken en yakın rakibi Abdulahat Arvas (AKP) yüzde 27,15 oy aldı.