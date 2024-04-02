Haber Tarihi: 02 Nisan 2024 14:24 - Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2024 14:35

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı mı? Kayyum atanan belediyeler

DEM parti Van Eş Başkan adayı Abdullah Zeydan hakkında seçimden 2 gün önce seçilme hakkının Adalet Bakanlığı tarafından alındığı ortaya çıktı. Atılan bu adımla beraber belediyeye kayyum atanacağı söylentileri gündem oldu. Peki, Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı mı? Kayyum atanan belediyeler

Van Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atandı mı? Kayyum atanan belediyeler
Abone Ol
31 Mart yerel seçimleri geride kalırken özellikle televizyon programları ve sosyal medyada DEM Parti'nin kazandığı illerin yönetimine kayyum atanıp atanmayacağı çokça konuşulmaya devam ediyor.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE KAYYUM ATANDI MI?

DEM Parti, Van Büyükşehir Belediye Eşbaşkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının Adalet Bakanlığı tarafından mesai bitimine 5 dakika kala yapılan itiraz üzerine geri alındığını duyurdu.

Van İl Seçim Kurulu, AK Parti Van Belediye Başkan Adayı Abdullah Arvas'ın talebiyle yaptığı incelemeyi tamamladı. Zeydan'ın seçilme yeterliliği olmadığına hükmetti. Mazbatanın en çok oy alan ikinci sıradaki aday Arvas'a verilmesine karar verdi.

MEMNU HAKKI NEDİR?

Memnu hak, başka bir ifade ile aslında yasaklanmış hakka denir. Memnu hak, kişinin ceza mahkumiyeti nedeniyle, ceza kanununun dışında farklı kanunlardan kaynaklanan mahrum edildiği haklardır. Memnu hakların iadesi ise, bu hakları geri almak için düzenlenen bir ceza hukuku kurumudur.

SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart tarihinde yapılan yerel seçimler ile beraber Van Büyükşehir Belediyesi ve 13 ilçesinin tamamını DEM Parti kazanmış, Abdullah Zeydan yüzde 55.48 oy alırken en yakın rakibi Abdulahat Arvas (AKP) yüzde 27,15 oy aldı.


Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması! Galatasaray Zaniolo'nun menajerinden transfer açıklaması!
Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekilecek mi? 2 Nisan 2024 Gündem Fenerbahçe ligden çekildi mi, çekilecek mi? 2 Nisan 2024
Trabzonspor'un rakibi deplasmanda Konya Trabzonspor Trabzonspor'un rakibi deplasmanda Konya
Fenerbahçe Adana Demirspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı oynanacak mı? Gündem Fenerbahçe Adana Demirspor biletleri satışa çıktı mı, ne zaman satışa çıkacak? Fenerbahçe Adana Demirspor maçı oynanacak mı?
Olaylı derbinin hakemi Meler'e VAR görevi! Fenerbahçe Olaylı derbinin hakemi Meler'e VAR görevi!
Trabzonspor'da Nicolas Pepe bir adım önde! Trabzonspor Trabzonspor'da Nicolas Pepe bir adım önde!
Kasımpaşa'da, Kayseri maçı öncesi 4 eksik Kasımpasa Kasımpaşa'da, Kayseri maçı öncesi 4 eksik
Trabzonspor Oliver Torres'de geri sayıma geçti! Trabzonspor Trabzonspor Oliver Torres'de geri sayıma geçti!
Fenerbahçe kongresi saat kaçta? 2 Nisan Fenerbahçe genel kurul ne zaman? Gündem Fenerbahçe kongresi saat kaçta? 2 Nisan Fenerbahçe genel kurul ne zaman?
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'de tarihi gün!
2
Mario Balotelli: "20 bin kamera var, göremediler"
3
Fenerbahçe'ye Çağlar Söyüncü'den kötü haber!
4
Olaylı derbinin hakemi Meler'e VAR görevi!
5
Galatasaray - Hatayspor: Muhtemel 11'ler
6
Wilfried Zaha: "Icardi'yle sorun yok"
7
Hull City, Elland Road'da uzatmada yıkıldı

SON HABERLER

yukarı ok