ÜNİVERSİTELER AÇILACAK MI? Nisanda üniversiteler açılır mı? Son dakika YÖK kararı

ÜNİVERSİTELERDEN PEŞ PEŞE AÇIKLAMA

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Üniversitelerin açılacağı tarih hakkında araştırmalar hız kazandı. 2023 Bahar yarıyılının ne zaman başlayacağı milyonlarca üniversitelinin gündeminde yer alıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, öğrencilerin eğitime nasıl devam edeceklerine ilişkin detayları geçtiğimiz günlerde paylaştı. Hibrit sistemin değerlendirileceğini belirten Özvar'ın son açıklamalarını ve konuyla ilgili güncel bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...Nisan ayının başında yeni bir değerlendirme gerçekleştireceklerini ifade eden YÖK Başkanı Özvar, koşulların sağlanması halinde uzaktan eğitimin yanı sıra yüz yüze eğitim imkanının da olduğu hibrit öğretim seçeneği de masaya yatıracaklarını açıkladı.Özvar açıklamasının devamında "Bizler için önemli olan üniversitelerde normalleşme sürecinin bir an önce başlamasıdır. Nisan ayı başları gibi bu aldığımız kararları yeniden değerlendirmek suretiyle imkanların el verdiği ölçüde bu hibrit veya harmanlanmış eğitim sisteminden, yani yüz yüze eğitimi de katmak suretiyle eğitim öğretim faaliyetlerimizin devamını öngördüğümüzü ifade etmek isterim."dedi.Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerle ilgili alınan yeni kararları duyurdu. YÖK Başkanı tarafından yapılan açıklama şu şekilde;"Bundan sonraki süreçte üniversitelerimize çok kritik roller düşmektedir. İllerin tekrar kalkınmasında üniversitelerimizin kuşkusuz önemli rolleri olacaktır.2022-2023 bahar döneminin uzaktan eğitim ile sağlanmasına daha önce karar verilmişti. Ön lisans, lisans ve lisans üstü bölümleri için bir dizi kararlar aldık.Buna göre 20 Şubat'ta bahar dönemi başlayacak. Alınan kararlar nisan ayı başı itibariyle yeniden gözden geçirilerek uzaktan eğitimin yanında yüz yüze eğitimin harlanmasıyla hibrit eğitim de değerlendirilecektir."Cumhurbaşkanı Erdoğan üniversitelerin durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan,''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor." ifadelerini kullandı.Yükseköğretim Kurulu YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Nisan ayında hibrit eğitim seçeneğinin değerlendirileceğinin altını çizen Övar şunları aktardı:"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"Nisan ayında YÖK kararlarıyla harmanlanmış (hibrit) öğretim usulleri de değerlendirmeye alınabilecek.Yani eğitim üniversitelerde, derslerin yüzde 40'ı veya herhangi bir dersin yüzde 40'ı uzaktan eğitim yoluyla yapılabilecek.Üniversiteler, hibrit eğitim sürecinde derslere yarı zamanlı olarak okula gidebilecek. Bir bölümünü ise evde uzaktan eğitim modeli ile işleyecek.Yüksek Öğretim Kurulu kararı doğrultusunda 2022-2023 Bahar Dönemi uzaktan öğretim yöntemi ile 20 Şubat Pazartesi günü çevrim içi olarak başlamıştır. Eğitim Fakültesi 4. Sınıfların Öğretmenlik Uygulaması, Eczacılık Fakültesi 5. Sınıfların ve Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet ve Dil ve Konuşma Terapisi Bölümleri 4. Sınıfların, İşletmede Mesleki Eğitim Uygulamaları yüz yüze yapılacaktır.Aşağıda belirtilen istisnalar hariç tüm dersler "Yüksek Öğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"a uygun şekilde çevrimiçi olarak yürütülecektir.Dersler yüz yüze haftalık programda yer alan saatler arasında SABİS üzerinden çevrim içi şeklinde yapılacaktır. Sanal sınıflar öğretim elemanı tarafından tanımlanacaktır. Ayrıca sistem üzerinde var olan derslere doküman modülü kullanılarak doküman (PowerPoint, Pdf, Word, önceki dönemde yapılmış ders linkleri vb.) yüklenecektir.Çevrimiçi olarak yürütülen derslerde devam zorunluluğu aranmayacaktır. Dersler tekrar izlemeye açık olacaktır.