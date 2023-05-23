Haber Tarihi: 23 Mayıs 2023 12:52 - Güncelleme Tarihi: 23 Mayıs 2023 12:52

Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiye geçti?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna ilişkin Zafer Partisi'nin kararını açıklıyor. Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiye geçti?

Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiye geçti?
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, partisinin Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için aldığı kararı açıklıyor. Ümit Özdağ kimi destekleyecek? Ümit Özdağ hangi partiye geçti?
Özdağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

OĞAN ERDOĞAN'A, ÖZDAĞ KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK AÇIKLADI 

Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ilk turunda Sinan Oğan'ı aday olarak çıkaran Ata İttifakı bileşenlerinden Adalet Partisi, seçimlerin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceklerini bildirdi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, partisinin kararını "Demokrasinin devam etmesi için Adalet Partisi olarak kararımızı verdik. Genel İdare Kurulu toplantıda sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na destek kararı çıktı" sözleriyle açıklamıştı.

Seçimin ilk turunda seçmenin yüzde 5,2'sinin oyunu alan Sinan Oğan ise seçimin ikinci turunda daha önce sık sık sert eleştirilerde bulunduğu Cumhur İttifakı'ndan yana tutum alarak AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek açıkladı.

Ata İttifakı'nı oluşturan diğer siyasi partiler Ülkem, Doğru ve Türkiye İttifakı ise seçimlerin ikinci turu için herhangi bir karar açıklamadı.

Ayrıntılar geliyor...


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Ümit Özdağ
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