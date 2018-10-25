Tuvana Türkay'ın, Annesini Dudağından Öpmesi Sosyal Medyada Olay Oldu

Yaşadığı aşklarla ve sosyal medya hesabından yaptığı cesur paylaşımlarla gündeme gelen Tuvana Türkay, yine çok konuşulacak bir paylaşıma imza attı.

25 Ekim 2018 11:11
Tuvana Türkay'ın, Annesini Dudağından Öpmesi Sosyal Medyada Olay Oldu
Ünlü futbolcu Alper Potuk ile yaşadı aşkla gündeme gelen Tuvana Türkay, sosyal medya paylaşımında annesini dudağından öpünce çok konuşuldu.
"EV HEDİYESİ ÖPÜCÜK"
Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaşım yapan sosyetik güzel Tuvana Türkay, annesiyle öpüştü. Türkay yaptığı paylaşıma, "Ev hediyesi öpücük" notunu ekledi.

"GENÇLERE BÖYLE ÖRNEK OLMAYIN"
Paylaşıma Türkay'ın takipçileri de sessiz kalmadı. Türkay'ın bir takipçisi paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Ya arkadaşlar gençlere böyle örnek olmayın." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gündeme gelmek için her şeyi yapıyorlar yazıklar olsun." yorumunu yaptı.



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