TÜRKİYE - POLONYA BASKETBOL MAÇI CANLI İZLE

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda (EuroBasket 2025) namağlup yoluna devam ediyor. Çeyrek finalde Polonya ile kritik bir maça çıkacak 12 Dev Adam, 24 yıl sonra yarı final biletini almak istiyor. Arena Riga'da oynanacak karşılaşma için heyecan dorukta. Ergin Ataman yönetimindeki milliler, grup aşamasında gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekmişti. Peki Türkiye-Polonya basketbol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, EuroBasket 2025 Türkiye-Polonya basketbol maçı canlı yayın kanalı, saati ve mücadeleye ilişkin detaylar…

Türkiye-Polonya basketbol maçı, 9 Eylül 2025 Salı günü saat 17.00'de başlayacak.



Letonya'nın başkenti Riga'da yer alan Arena Riga'da oynanacak karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Aşağıdaki link aracılığıyla 12 Dev Adam'ın çeyrek final mücadelesini canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Ergin Ataman'ın başantrenörlüğünü yaptığı Türkiye, A Grubu'nda Sırbistan, Letonya, Portekiz, Estonya ve Çekya ile mücadele etti. Çıktığı 5 maçı da kazanmayı başaran ay-yıldızlı ekip, grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi.

Milliler, son 16 turunda B Grubu'nu 4. bitiren İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, İsveç'i 85-79 mağlup ederek EuroBasket 2009'dan bu yana turnuvada ilk kez adını çeyrek finale yazdırdı.

A Milli Basketbol Takımı, Polonya'ya üstünlük kurması halinde Avrupa Şampiyonası'nda 24 yıl sonra yarı finale yükselme sevinci yaşayacak.

Türkiye, ev sahipliğini yaptığı EuroBasket 2001'de gümüş madalya kazanmıştı. Ay-yıldızlılar, finalde Yugoslavya'ya 78-69 mağlup olarak ikincilikle yetinmişti.

Milliler, ilk kez katıldığı ve 7 takımın mücadele ettiği EuroBasket 1949'u ise dördüncü tamamlamıştı.