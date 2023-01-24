Haber Tarihi: 24 Ocak 2023 12:48 - Güncelleme Tarihi: 24 Ocak 2023 12:48

Türkiye Kupası eşleşmeleri 2023 açıklandı mı? Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Son dakika....2023 Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oluyor. Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek ve yarı final eşleşmeleri, bugün yapılacak kura çekimiyle belli olacak. Sivasspor, Kayserispor, Galatasaray, Başakşehir FK, MKE Ankaragücü, Trabzonspor, Gaziantep FK ve Fenerbahçe'nin eşleşmeleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final, yarı final eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar...

Türkiye Kupası eşleşmeleri 2023 açıklandı mı? Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kura çekimi öncesinde nefesler tutuldu. Türkiye Kupası'nda son 16 turunda galip gelen takımların final yolunda rakipleri belli olacak. Peki, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri belli oldu mu, kura çekimi hangi kanalda ve saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri açıklandı mı? 
 Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Trabzonspor, Galatasaray, Gaziantep FK, MKE Ankaragücü ve Yukatel Kayserispor yükselmişti.
Tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan çeyrek final karşılaşmaları sonucu tur atlayan takımlar, çift maç eleme usulüne göre yapılacak yarı final karşılaşmalarına katılmaya hak kazanacak.

Çeyrek final karşılaşmaları 28 Şubat, 1 ve 2 Mart'ta, yarı final ilk maçları 4, 5 veya 6 Nisan, rövanş maçları ise 25, 26 veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Türkiye Kupası kura çekimi ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final kura çekimi 24 Ocak Salı günü, saat 14:00'te yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda sezonun son kura çekimine kupanın yayıncısı Turkuvaz Medya ev sahipliği yapacak. TFF  yetkilileri ve kulüp temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşecek kura çekimleri, A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.
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