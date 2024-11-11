Haber Tarihi: 11 Kasım 2024 18:55 - Güncelleme Tarihi: 11 Kasım 2024 18:55

Türkiye - Galler maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye - Galler maç biletleri satış tarihi ve fiyatları TFF (Türkiye Futbol Federasyonu) tarafından açıklandı. Uluslar B liginde oynanacak müsabaka ile ilgili en çok sorulan soular ise Türkiye - Galler maç bileti ne kadar? nereden satın alınır? Milli takım maç bileti nasıl alınır? oldu. Bütün soruların cevapları haberimizde.

Türkiye - Galler maç bileti ne zaman satışa çıkacak?
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Türkiye - Galler maçı için biletler satışa çıktı! A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. gruptaki 5. maçını Galler'e karşı Kayseri'de oynayacak. Son olarak İzlanda'yı deplasmanda 3-4 yenerek grubunda liderliğe yükselen milliler, bu kez Galler'i Kayseri'de ağırlayacak.

Türkiye - Galler maç bileti ne zaman satışa çıkacak?

Türkiye - Galler maçının bilet fiyatları belirlendi. Biletler şu şekilde fiyatlandırıldı:

Batı Alt Tribün Blokları: 500 TL
Doğu Alt Tribün Blokları: 500 TL
Batı Üst Tribün Blokları: 500 TL
Doğu Üst Tribün Blokları: 500 TL
Güney Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL
Güney Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL
Kuzey Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL
Kuzey Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL

Biletler Nereden Satın Alınır?

Bilet satışları 8 Kasım 2024, Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Türkiye - Galler maç biletlerini satın almak için
www.passo.com.tr internet sitesini veya Passo Mobil Uygulama'yı kullanabilirsiniz. Bilet alırken Passolig kartınızın olması gerektiğini unutmayın. Elektronik kart kullanımı zorunludur.
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