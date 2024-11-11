Türkiye - Galler maçı için biletler satışa çıktı! A Milli Futbol Takımımız, Uluslar B Ligi 4. gruptaki 5. maçını Galler'e karşı Kayseri'de oynayacak. Son olarak İzlanda'yı deplasmanda 3-4 yenerek grubunda liderliğe yükselen milliler, bu kez Galler'i Kayseri'de ağırlayacak.



Türkiye - Galler maç bileti ne zaman satışa çıkacak?



Türkiye - Galler maçının bilet fiyatları belirlendi. Biletler şu şekilde fiyatlandırıldı:



Batı Alt Tribün Blokları: 500 TL

Doğu Alt Tribün Blokları: 500 TL

Batı Üst Tribün Blokları: 500 TL

Doğu Üst Tribün Blokları: 500 TL

Güney Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL

Güney Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL

Kuzey Alt Kale Arkası Blokları: 250 TL

Kuzey Üst Kale Arkası Blokları: 250 TL



Biletler Nereden Satın Alınır?



Bilet satışları 8 Kasım 2024, Cuma günü saat 13.00'te başlayacak. Türkiye - Galler maç biletlerini satın almak için

www .passo .com .tr internet sitesini veya Passo Mobil Uygulama'yı kullanabilirsiniz. Bilet alırken Passolig kartınızın olması gerektiğini unutmayın. Elektronik kart kullanımı zorunludur.

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