Tüpraş Ne Zaman Temettü Dağıtacak? 2024

Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Tüpraş yaptığı açıklamayla elde ettiği net kardan temettü dağıtacağını duyurdu. Şirket Kamu Aydınlatma Platform'undan açıklama yaptıktan sonra hisse başına verilecek miktar ve temettünün hesaba geçeceği tarihler araştırılmaya başlandı.



TÜPRAŞ Ne Zaman Temettü Verecek?



TÜPRAŞ'ın 2024 yılı için belirlediği ödeme takvimi doğrultusunda, temettü ödemesi eylül ayında yapılacak. TÜPRAŞ, 2024 yılı temettü ödemelerini 27 Eylül tarihinde gerçekleştirecek. Şirketin net kâr payları, 1 Ekim 2024 tarihinde yatırımcıların hesaplarına aktarılacak. Bu tarihte yatırımcılar hesaplarına yatan temettü ödemelerini görebilecekler.



TÜPRAŞ Ne Kadar Temettü Dağıtacak?



TÜPRAŞ, toplamda 23 milyar TL tutarında nakit temettü dağıtımı yapacağını açıkladı. Hisse başına net olarak 10,74 TL temettü ödemesi yapılacak. Şirketin yaptığı duyuruda, 1 TL nominal değerli her hisse için brüt 11,93 TL (%1.193,69), net 10,74 TL (%1.074,32) olarak temettü ödemesi gerçekleştirileceği belirtildi. Şirket, 23 milyar TL'lik temettünün yanı sıra, 2 milyar 300 milyon TL tutarında genel kanuni yedek akçenin de Vergi Usul Kanunu ve TFRS'ye göre geçmiş yıl kârlarından karşılanacağını açıkladı.







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