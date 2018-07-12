TRT Spor internetten izle, TRT spor frekans bilgileri, TRT Spor yayın akışı

yayını akışının detaylarıyla sizlerleyiz. Gün içerisinde yayınlanacak tüm programlar, maçlar ve özel anların saati ve akışını sizler için derledik. Peki TRT Spor'un frekans bilgileri ne? İşte tüm detaylar...Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Theresa May, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile İngiltere arasındaki yarı final mücadelesinin son dakikalarını cep telefonu ekranından birlikte izledi.NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Başkan Erdoğan ile Başbakanlar May, Merkel ve Rama, Hırvatistan-İngiltere yarı final müsabakasının son dakikalarını ayaküstü cep telefonundan birlikte seyretti.Arnavutluk Başbakanı Rama'nın sosyal medya hesabından "Son Dakika" (Minuta e Fundit) notuyla paylaştığı videoda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da yer aldı.Karşılaşmanın son anlarını dikkatle takip eden liderler, bir yandan maçı yorumladı.Videoda, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun, İngiltere Başbakanı May'e maçın hakemi Cüneyt Çakır'ın Türk olduğundan bahsettiği, müsabakanın bitiş düdüğü ile Arnavutluk Başbakanı Rama'nın, finale yükselme şansını kaybeden İngiltere'nin Başbakanı May'i teselli ederek "Dünya Kupası, Batı Balkanlar'a geliyor." yorumunu yaptığı görülüyor.2018 FIFA Dünya Kupası'nda normal süresi 1-1 biten yarı final mücadelesinde Hırvatistan, uzatma bölümünde İngiltere'ye 2-1'lik üstünlük sağlamış ve adını finale yazdırmıştı.Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bas Dost için Milan'ın devreye girdiği öne sürüldü.İtalyan basınında yer alan haberde; UEFA'dan FFP nedeniyle ceza alan ve transferde rotasını bonservisi elinde veya maliyeti düşük isimlere çeviren Milan'ın Bas Dost için görüşmelre başladığı kaydedildi. Milan Sportif Direktörü Massimiliano Mirabelli'nin Bas Dost'un temsilcileri ile bir görüşme yaptığı ve transferin görüşüldüğü kaydedildi.Sporting Lizbon ile bonservis problemini çözemeyen Bas Dost için Milan'ın devreye gireceği ve anlaşma sağlamaya çalışacağı ifade edildi. Sporting Lizbon'un daha önce Bas Dost'un bonservisini 6-7 milyon Euro civarında tuttuğu basına yansımıştı.Fenerbahçe, UEFA'dan gelecek habere odaklandı... Sözleşmesi devam etmesine rağmen Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile yollarını ayıran Bas Dost ile el sıkışan Fenerbahçe, UEFA'yı bekliyor.UEFA, Sporting Lizbon'un mağdur olmaması için bir bonservis ücreti belirleyecek. Fenerbahçe de bu bonservis ücretinin belirlenmesine göre hareket edecek.30 MAÇTA 27 GOLPortekiz Ligi'nde geçen sezon 30 maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu 27 kez fileleri havalandırırken 4 de asist yaptı.Sporting'den ayrılan tecrübeli golcünün Portekiz ekibiyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunuyordu.Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un başkanı Mehmet Aytekin, "Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır." dedi.Aytekin, yaptığı açıklamada, son günlerde bazı oyuncuları hakkında transfer haberlerinin çıktığını, kulüpte bir transfer hareketi olduğunda kurumsal sitelerinden açıklama yaptıklarını söyledi.Bunlardan birisinin de genç kaleci Çağlar Şahin Akbaba olduğunu anlatan Aytekin, şöyle konuştu:"Kalecimiz hakkında bazı basın yayın organlarında haberler çıkmaktadır. Kalecimiz Çağlar Şahin Akbaba'nın Galatasaray'a transfer olduğu haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Şu anda bizimle 1. etap kamp çalışmalarındadır. Evet birkaç kulüp bize transfer için başvurmuştur ancak bunlar arasında Galatasaray yoktur. Kardemir Karabükspor'un menfaatleri doğrultusunda istediğimiz şartlar oluşursa kalecimizi herkes alabilir ancak şu anda böyle bir şey gerçekleşmemiştir. Sezon başında olmayan şeylerin olmuş gibi haber yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu durum zaten zor durumda olan kulübümüzü yıpratır, oyuncumuzun kafasını karıştırır. Böyle bir transfer gerçekleştiğinde kamuoyuna duyurulacaktır."Aytekin, yeni sezon hazırlıklarına teknik direktör Fikret Yılmaz yönetiminde kendi tesislerinde devam ettiklerini sözlerine ekledi.Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği iddia edilenBrezilyalı futbolcusuiçin Serie A'dan talip çıktı.Geçtiğimiz sezon Serie B'de şampiyon olarak Serie A yükselen Empoli'nin Gerson için Roma'ya bir teklif yaptığı belirtildi.Sky Italia'da yer alan habere göre; Empoli, Gerson'u kiralık formülüyle kadrosuna katmak istiyor. Ayrıca Roma'ya da oyuncunun 11'de oynayacağına dair söz verildiği kaydedildi.Haberde; Roma ve Empoli arasında prensip anlaşmasının yapıldığı, transferin tamamlanması için Brezilyalı futbolcunun kararının beklendiği vurgulandı.Fluminense'den 2016 yılında Roma'ya 16 milyon euro karşılığında transfer olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz sezon 31 maçta oynadı ve 2 gol attı.