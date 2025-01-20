Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın puan durumu

Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'u konuk etti. Başkent temsilcisi, sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Lider Kocaelispor'un mağlup olduğu haftayı, takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük 1 puan, Teksüt Bandırmaspor ise puansız kapattı. Zirvede puan farkı 6'ya düşerken, Kocaeli temsilcisi liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Trendyol 1. Lig'de yapılan 20 haftada alınan sonuçlar şöyle:
Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1
Esenler Erokspor-Adanaspor: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor: 3-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 0-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor: 4-0
Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.
Gelecek haftanın programı
Ligde 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü yapılacak Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor maçıyla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor (Yeni Malatya)
16.00 Uğur Okulları istanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)
26 Ocak Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK (Eryaman)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çoruk FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)
Lider Kocaelispor'un mağlup olduğu haftayı, takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük 1 puan, Teksüt Bandırmaspor ise puansız kapattı. Zirvede puan farkı 6'ya düşerken, Kocaeli temsilcisi liderliğini sürdürdü.
Haftanın sonuçları
Trendyol 1. Lig'de yapılan 20 haftada alınan sonuçlar şöyle:
Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: 0-1
Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 2-0
Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1
Esenler Erokspor-Adanaspor: 1-0
Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor: 3-1
Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 0-1
Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-3
Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor: 4-0
Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1
Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0
Puan durumu
Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|TAKIMLAR
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KOCAELİSPOR
|20
|13
|2
|5
|31
|19
|12
|41
|2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK
|20
|10
|5
|5
|35
|20
|15
|35
|3.TEKSÜT BANDIRMASPOR
|20
|9
|7
|4
|28
|21
|7
|34
|4.ERZURUMSPOR FK
|20
|10
|3
|7
|24
|15
|9
|33
|5.AHLATCI ÇORUM FK
|20
|8
|8
|4
|25
|19
|6
|32
|6.BOLUSPOR
|20
|9
|4
|7
|30
|24
|6
|31
|7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
|20
|9
|3
|8
|33
|24
|9
|30
|8.MKE ANKARAGÜCÜ
|20
|9
|3
|8
|26
|19
|7
|30
|9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR
|20
|8
|6
|6
|28
|22
|6
|30
|10.AMED SPORTİF FAALİYETLER
|20
|7
|9
|4
|21
|18
|3
|30
|11.GENÇLERBİRLİĞİ
|20
|8
|6
|6
|21
|19
|2
|30
|12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
|20
|7
|6
|7
|25
|24
|1
|27
|13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR
|20
|7
|5
|8
|29
|29
|0
|26
|14.ESENLER EROKSPOR
|20
|7
|5
|8
|26
|26
|0
|26
|15.MANİSA FK
|20
|8
|2
|10
|24
|27
|-3
|26
|16.SAKARYASPOR
|20
|6
|8
|6
|24
|27
|-3
|26
|17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK
|20
|7
|4
|9
|22
|23
|-1
|25
|18.ŞANLIURFASPOR
|20
|7
|4
|9
|26
|28
|-2
|25
|19.ADANASPOR
|20
|3
|6
|11
|17
|37
|-20
|15
|20.YENİ MALATYASPOR
|20
|0
|0
|20
|10
|64
|-54
|-21
Gelecek haftanın programı
Ligde 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü yapılacak Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor maçıyla başlayacak.
Haftanın programı şöyle:
24 Ocak Cuma:
20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)
25 Ocak Cumartesi:
13.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)
13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor (Yeni Malatya)
16.00 Uğur Okulları istanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)
26 Ocak Pazar:
13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)
13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK (Eryaman)
16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çoruk FK (Atatürk Olimpiyat)
19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)
27 Ocak Pazartesi:
20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)