Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın puan durumu

Trendyol 1. Lig'de 20. hafta tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Trendyol 1. Lig'de 20. haftanın puan durumu
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20 Ocak 2025 22:54
Haftanın kapanış maçında Gençlerbirliği, lider Kocaelispor'u konuk etti. Başkent temsilcisi, sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Lider Kocaelispor'un mağlup olduğu haftayı, takipçisi Solwie Energy Fatih Karagümrük 1 puan, Teksüt Bandırmaspor ise puansız kapattı. Zirvede puan farkı 6'ya düşerken, Kocaeli temsilcisi liderliğini sürdürdü.


Haftanın sonuçları

Trendyol 1. Lig'de yapılan 20 haftada alınan sonuçlar şöyle:

Şanlıurfaspor-MKE Ankaragücü: 0-1

Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor: 2-0

Amed Sportif Faaliyetler-Solwie Energy Fatih Karagümrük: 1-1

Esenler Erokspor-Adanaspor: 1-0

Ahlatcı Çorum FK-Central Hospital Ümraniyespor: 3-1

Alagöz Holding Iğdır FK-Boluspor: 0-1

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Sakaryaspor: 2-3

Siltaş Yapı Pendikspor-Yeni Malatyaspor: 4-0

Manisa FK-Uğur Okulları İstanbulspor: 0-1

Gençlerbirliği-Kocaelispor: 1-0


Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 20 13 2 5 31 19 12 41
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 20 10 5 5 35 20 15 35
3.TEKSÜT BANDIRMASPOR 20 9 7 4 28 21 7 34
4.ERZURUMSPOR FK 20 10 3 7 24 15 9 33
5.AHLATCI ÇORUM FK 20 8 8 4 25 19 6 32
6.BOLUSPOR 20 9 4 7 30 24 6 31
7.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 20 9 3 8 33 24 9 30
8.MKE ANKARAGÜCÜ 20 9 3 8 26 19 7 30
9.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 20 8 6 6 28 22 6 30
10.AMED SPORTİF FAALİYETLER 20 7 9 4 21 18 3 30
11.GENÇLERBİRLİĞİ 20 8 6 6 21 19 2 30
12.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 20 7 6 7 25 24 1 27
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 20 7 5 8 29 29 0 26
14.ESENLER EROKSPOR 20 7 5 8 26 26 0 26
15.MANİSA FK 20 8 2 10 24 27 -3 26
16.SAKARYASPOR 20 6 8 6 24 27 -3 26
17.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 20 7 4 9 22 23 -1 25
18.ŞANLIURFASPOR 20 7 4 9 26 28 -2 25
19.ADANASPOR 20 3 6 11 17 37 -20 15
20.YENİ MALATYASPOR 20 0 0 20 10 64 -54 -21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.


Gelecek haftanın programı

Ligde 21. hafta, 24 Ocak Cuma günü yapılacak Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor maçıyla başlayacak.

Haftanın programı şöyle:


24 Ocak Cuma:

20.00 Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor (Spoint İnşaat Ümraniyespor)


25 Ocak Cumartesi:

13.30 Boluspor-Gençlerbirliği (Bolu Atatürk)

13.30 Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor (Yeni Malatya)

16.00 Uğur Okulları istanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK (Yeni Adana)


26 Ocak Pazar:

13.30 Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Bandırma 17 Eylül)

13.30 MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK (Eryaman)

16.00 Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çoruk FK (Atatürk Olimpiyat)

19.00 Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor (Yıldız Entegre Kocaeli)


27 Ocak Pazartesi:

20.00 Sakaryaspor-Manisa FK (Yeni Sakarya Atatürk)

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