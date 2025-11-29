-
Sporx
-
Aktüel Haberler
-
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 29 Kasım 2025 11:32 -
Güncelleme Tarihi:
29 Kasım 2025 11:32
Trabzonspor - Konyaspor maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı izle şifresiz
Trabzonspor - Konyaspor maçını ücretsiz beIN Sports 1 izle | Trabzonspor - Konyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'tan canlı izlenebilecek olan Trabzonspor - Konyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Trabzonspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor - Konyaspor maçı canlı yayın izleme detayları
Trendyol Süper Lig'de bu hafta Trabzonspor ve Konyaspor karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Trabzonspor - Konyaspor maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.
TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Trabzonspor - Konyaspor maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün. TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trendyol Süper Lig'de bu Trabzonspor, Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor - Konyaspor maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak yayınlanacak. TRABZONSPOR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Trabzonspor - Konyaspor maçı 29 Ekim Çarşamba günü saat 20:00'da oynanacak mücadele, beIN Sports 1 kanalından canlı olarak izlenebilecek.
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Daha fazla göster
SON HABERLER
-
1
-
2
-
3
-
4
-
5
-
6
-
7
-
8
-
9
-
10
-
11
-
12
-
13
-
14
-
15
-
16
-
17
-
18
-
19
-
20
-
21
-
22
-
23
-
24
-
25
-
26
-
27
-
28
-
29
-
30
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler
kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak
için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi
inceleyebilirsiniz.
Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.