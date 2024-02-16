Haber Tarihi: 16 Şubat 2024 16:37 - Güncelleme Tarihi: 16 Şubat 2024 16:37

Trabzonspor - Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor ile Başakşehir eşleşti. Peki, Trabzonspor - Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?

Trabzonspor - Başakşehir ZTK maçı ne zaman, saat kaçta?
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Türkiye Kupası'nda kura çekim heyecanı yaşandı. Son 16 turu maçlarının ardından Çeyrek final ve Yarı final kuraları çekildi.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR ZTK MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final maçlarının programı belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final müsabakalarının 27, 28 ve 29 Şubat tarihlerinde oynanacağı açıklandı.

Program şu şekilde:

27 Şubat Salı

20.45 Ankaragücü - Fenerbahçe

28 Şubat Çarşamba

17.30 Trabzonspor - Başakşehir
20.45 Beşiktaş - Konyaspor

29 Şubat Perşembe

20.45 Galatasaray - Fatih Karagümrük

TÜRKİYE KUPASI YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ankaragücü - Fenerbahçe galibi / Beşiktaş - Konyaspor galibi

Trabzonspor - Başakşehir galibi / Galatasaray - Karagümrük galibi

Seri başı takımlar;

🔹 Beşiktaş
🔹 Başakşehir
🔹 Fenerbahçe
🔹 Galatasaray

Seri başı olmayan takımlar;

🔹 Konyaspor
🔹 Ankaragücü
🔹 Trabzonspor
🔹 Fatih Karagümrük

Kupada Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Trabzonspor, VavaCars Fatih Karagümrük, TÜMOSAN Konyaspor ve MKE Ankaragücü, son 8 takım arasına kaldı.

Çeyrek final maçları, 27-29 Şubat tarihlerinde tek maç eleme usulüne göre oynanacak.
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