THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Clyburn

CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Clyburn
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01 Mayıs 2021 16:05
CSKA Moskova'nın ABD'li basketbolcusu Will Clyburn, THY Avrupa Ligi'nde haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, çeyrek final serilerinin 3 ve 4. maçlarındaki en yüksek verimlilik puanına (38) sahip Clyburn, haftanın MVP'si unvanının sahibi oldu.

30 yaşındaki basketbolcu, Fenerbahçe Beko'yu 85-68 yenerek seriyi 3-0 kazandıkları karşılaşmada 9'da 5 üçlük isabetiyle 34 sayı ve 7 ribaunt üretti. Clyburn, verimlilik puanı, sayı ve üç sayılık basket bakımından kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

 


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