Tescilli güzel Ezgi'den bikinili paylaşım

Son olarak Survivor yarışmasında gösterdiği performansla hatırlanan Ezgi Avcı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

10 Temmuz 2018 13:12
Tescilli güzel Ezgi'den bikinili paylaşım
Bundan beş yıl önce katıldığı 'Miss Turkey' yarışmasında üçüncü olan ve yarışma sonrası mankenlik yapmaya başlayan Ezgi Avcı aynı zamanda eski bir voleybolcu, sosyal medya hesabını da aktif olarak kullanan güzel isim zaman zaman yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Avcı son olarak hesabından paylaştığı bikinili fotoğrafla dikkatleri üzerine çekti. Kaldığı otelin balkonundan muhteşem bir manzaraya bakarken çekilmiş fotoğrafını hesabına yükleyen Avcı herhangi bir not düşmeden yaptığı paylaşımına çok sayıda beğeni aldı.

Kaynak: Milliyet

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