Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır mı? Tesbih Namazı Kılınışı

Tesbih namazı, Müslümanlar arasında faziletli bir nafile namaz olarak bilinir. Bu namaz, günahlardan arınmak, Allah'ı zikretmek ve manevi bir huzur bulmak amacıyla kılınır. Ancak, tesbih namazının cemaatle kılınıp kılınmayacağı konusu, bazı Müslümanlar arasında merak uyandırmaktadır.



Tesbih Namazı Cemaatle Kılınır mı?



Tesbih namazı, nafile bir ibadet olduğu için genellikle bireysel olarak kılınması tavsiye edilir. Ancak, bazı alimlere göre, tesbih namazının cemaatle kılınmasında bir sakınca bulunmamaktadır. Bu konuda farklı görüşler olmakla birlikte, tesbih namazının bireysel olarak kılınması daha yaygın bir uygulamadır.



Tesbih Namazı Nasıl Kılınır?



Tesbih namazı, dört rekat olarak kılınır. Her rekatta Fatiha suresinden sonra bir sure okunur ve ardından belirli sayıda tesbih çekilir. Tesbih namazının kılınışı şu şekildedir:



İlk rekatta, Fatiha ve bir sure okunduktan sonra 15 kez "Sübhanallahi velhamdülillahi vela ilahe illallahü vallahü ekber" tesbihi çekilir.



Rükuda 10 kez, secdede 10 kez, iki secde arasında 10 kez ve ikinci rekata kalkmadan önce 10 kez tesbih çekilir.



İkinci rekatta da aynı şekilde tesbihler çekilir.



İkinci rekatın sonunda oturulur ve Tahiyyat, Salli-Barik duaları okunur.



Üçüncü ve dördüncü rekatlar da aynı şekilde kılınır.



Tesbih Namazının Önemi ve Fazileti



Tesbih namazı, günahlardan arınmak, Allah'ı zikretmek ve manevi bir huzur bulmak için kılınan faziletli bir nafile namazdır. Bu namaz, kişinin manevi hayatına katkıda bulunur ve Allah'a yakınlaşmasına vesile olur.

