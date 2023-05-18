Tahsis numarası 2 olanlar ne zaman maaş alır? SSK, BAĞ-KUR

Tahsis numarası 2 olanların maaş ödemesi tarihleri, SGK tarafından duyuruldu. Bağ-Kur ve SSK'lıların farklı tarihlerde tahsis numarasına göre maaş ödeme tarihleri olduğunu duyuran SGK, şu tarihlere vurgu yaptı;Emekli maaşı ödemeleri tahsis numarasına göre yapılmaktadır. SSK emeklileri tahsis numarasının son rakamı2 olanlar 25'inde ve son olarak0 olanlar her ayın 26'sında maaşlarını alıyor.8 olanlar 22'sinde,6 olanlar 23'ünde,4 olanlar 24'ünde,Bağ-Kur'lular için ise ödeme takvimi şu şekilde;Tahsis numarası son rakamı 8, 6, 4 olanlar ayın 27'sinde,Tahsis numarası son rakamı 2,0 olanlar ayın 28'inde.