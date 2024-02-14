Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Her yıl ekranlara gelen Survivor All Star 2024, bu yıl da izleyiciyle buluştu.
Birbirinden ünlü isimlerin olduğu yarışmada, kıyasıya bir mücadele ortaya koyuluyor.
Yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler de gündeme damga vuruyor. Hafta içinde yaşanan kavga nedeniyle program sunucusu Acun Ilıcalı dahi çileden çıkmıştı.
Şimdi ise gündeme bir başka konu yerleşti. Kısa sürede yayılan bir bilgiye göre, yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler ortaya çıktı.
Yine her yıl tartışma konusu olan ücretler, adeta dudak uçuklattı.
İŞTE İSİM İSİM HAFTALIK KAZANÇLAR...
Ogeday Girişken: 80 bin TL
Yiğit Poyraz: 80 bin TL
Seda Ocak: 70 bin TL
Yunus Emre: 60 bin TL
Damla Can: 90 bin TL
Begüm Yücetan: 70 bin TL
Yasin Obuz: 90 bin TL
Seda Aktuğlu: 70 bin TL
Sahra Işık: 60 bin TL
Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL
Nefise Karatay: 100 bin TL
Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendi
Furkan Kızılay: 80 bin TL
Nagihan Karadere: 90 bin TL
Nihat Altınkaya: 90 bin TL
Bozok Gören: 60 bin TL
Turabi Çamkıran: 100 bin TL
Gizem Memiç: 70 bin TL
Doğukan Manço: 90 bin TL
Sercan Yıldırım: 80 bin TL
Pınar Saka: 60 bin TL
Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL
Ersin Korkut: 90 bin TL
Merve Aydın: 90 bin TL
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