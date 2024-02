Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

İŞTE İSİM İSİM HAFTALIK KAZANÇLAR...

Her yıl ekranlara gelen Survivor All Star 2024, bu yıl da izleyiciyle buluştu.Birbirinden ünlü isimlerin olduğu yarışmada, kıyasıya bir mücadele ortaya koyuluyor.Yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler de gündeme damga vuruyor. Hafta içinde yaşanan kavga nedeniyle program sunucusu Acun Ilıcalı dahi çileden çıkmıştı.Şimdi ise gündeme bir başka konu yerleşti. Kısa sürede yayılan bir bilgiye göre, yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler ortaya çıktı.Yine her yıl tartışma konusu olan ücretler, adeta dudak uçuklattı.Ogeday Girişken: 80 bin TLYiğit Poyraz: 80 bin TLSeda Ocak: 70 bin TLYunus Emre: 60 bin TLDamla Can: 90 bin TLBegüm Yücetan: 70 bin TLYasin Obuz: 90 bin TLSeda Aktuğlu: 70 bin TLSahra Işık: 60 bin TLHakan Hatipoğlu: 100 bin TLNefise Karatay: 100 bin TLNihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendiFurkan Kızılay: 80 bin TLNagihan Karadere: 90 bin TLNihat Altınkaya: 90 bin TLBozok Gören: 60 bin TLTurabi Çamkıran: 100 bin TLGizem Memiç: 70 bin TLDoğukan Manço: 90 bin TLSercan Yıldırım: 80 bin TLPınar Saka: 60 bin TLAleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TLErsin Korkut: 90 bin TLMerve Aydın: 90 bin TL