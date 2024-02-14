Haber Tarihi: 14 Şubat 2024 01:45 - Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2024 01:45

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!

Kavga, mücadele ve kaoslarla gündemde yer alan Survivor All Star'da yarışmacılara haftalık olarak ödenen ücretler ortaya çıktı.

Survivor yarışmacılarının haftalık ücretleri dudak uçuklattı!
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Her yıl ekranlara gelen Survivor All Star 2024, bu yıl da izleyiciyle buluştu.
Birbirinden ünlü isimlerin olduğu yarışmada, kıyasıya bir mücadele ortaya koyuluyor.

Yarışmacılar arasında yaşanan gerilimler de gündeme damga vuruyor. Hafta içinde yaşanan kavga nedeniyle program sunucusu Acun Ilıcalı dahi çileden çıkmıştı.

Şimdi ise gündeme bir başka konu yerleşti. Kısa sürede yayılan bir bilgiye göre, yarışmacıların aldıkları haftalık ücretler ortaya çıktı.
Yine her yıl tartışma konusu olan ücretler, adeta dudak uçuklattı.

İŞTE İSİM İSİM HAFTALIK KAZANÇLAR...

Ogeday Girişken: 80 bin TL

Yiğit Poyraz: 80 bin TL

Seda Ocak: 70 bin TL

Yunus Emre: 60 bin TL

Damla Can: 90 bin TL

Begüm Yücetan: 70 bin TL


Yasin Obuz: 90 bin TL

Seda Aktuğlu: 70 bin TL

Sahra Işık: 60 bin TL

Hakan Hatipoğlu: 100 bin TL

Nefise Karatay: 100 bin TL

Nihat, Ersin, Doğukan ve Turabi elendi

Furkan Kızılay: 80 bin TL

Nagihan Karadere: 90 bin TL

Nihat Altınkaya: 90 bin TL

Bozok Gören: 60 bin TL

Turabi Çamkıran: 100 bin TL

Gizem Memiç: 70 bin TL

Doğukan Manço: 90 bin TL

Sercan Yıldırım: 80 bin TL

Pınar Saka: 60 bin TL

Aleyna Kalaycıoğlu: 70 bin TL

Ersin Korkut: 90 bin TL

Merve Aydın: 90 bin TL

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