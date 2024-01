Survivor Turabi kimdir?

Survivor All Star 2024 kadrosunda yer alan Turabi kimdir, kaç yaşında nerelidir vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor dünyasının yakından tanıdığı bir isim olan Turabi evli mi, eşi kimdir, çocuğu var mı? İşte tüm detaylar....

Turabi Çamkıran, 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Gençliğinden beri breakdance ve muay thai dövüş sanatıyla ilgilenmiş, hayatına dövüş sporlarına duyduğu ilgiyle şekil vermiştir. Lise eğitimini Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'nde sürdürmüş ancak liseyi tamamlamak için Survivor yarışmasının ardından tekrar okula dönerek eğitimini tamamlamıştır.

2013 yılında Türkiye'nin yetenek yarışmalarından biri olan "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasına katılarak yarı finale kadar yükselmiştir. Ancak Turabi Çamkıran'ı tanınan bir isim yapan Survivor'da elde ettiği başarılarıdır.

2014 yılında Survivor Gönüllüler takımında yer alarak şampiyon olmuş, ardından 2015 yılında Survivor All Star yarışmasında da birinci olarak art arda iki kez Survivor şampiyonu olma başarısını göstermiştir. Bu başarı, Survivor tarihinde üst üste kazanan ilk kişi olma unvanını getirmiştir.

2018 yılında üçüncü kez Survivor'a katılan Turabi Çamkıran, yarışmayı 5. sırada tamamlamıştır.

2019 yılında Türkiye dışında da boy gösteren Turabi Çamkıran, ABD'de yayımlanan "The Challenge: War of the Worlds" adlı yarışmada da şampiyonluk elde etmiştir.



TURABİ ÇAMKIRAN INSTAGRAM HESABI



Ayrıca, Instagram hesabını aktif olarak kullanan Turabi, sosyal medya üzerinden hayranlarıyla paylaşımlarda bulunmaktadır. Turabi'in Instagram hesabı (@turabicamkiran)'dır.



