Survivor Evrim'in Mert'in vedasına verdiği tepki dikkat çekti. Survivor'da yeni aşk iddiası!

Survivor 2020'de ünlüler takımından Mert Öcal'ın sürpriz şekilde elenmesine en çok üzülen isim gönüllüler takımından Evrim oldu. Mert'in vedasının ardından Evrim'in "Yıkıldım, gerçekten yıkıldım. Kampların birleşmesinin artık hiç bir anlamadı kalmadı" sözleri dikkat çekti.

10 Haziran 2020 10:03
Survivor Evrim'in Mert'in vedasına verdiği tepki dikkat çekti. Survivor'da yeni aşk iddiası!
Survivor'da ünlüler takımının başarılı yarışmacısı Mert Öcal, geçtiğimiz haftalarda sms birincisi olarak çıktığı oylamada bu hafta hüsrana uğradı. Mert sürpriz bir şekilde elenerek Survivor'a veda etti. Acun Ilıcalı'nın Mert'in elendiğini açıkladığı anda ise en çok tepkiyi Evrim verdi. Evrim'in o anlarda 'Ne' diye bağırması ve üzülmesi dikkat çekti.
Mert'in elenmesinin ardından konuşan Evrim, "Ummadığım bir kişi veda etti, gerçekten yıkıldım. Tam kamplar birleşti, en olması gereken adamdı.Benim için kampların birleşmesinin hiç bir anlamadı kalmadı" ifadelerini kullandı.

"MERT'İ YAKINDAN TANIMAK İSTİYORDU"

Evrim'in Mert'in elenmesine verdiği tepki ve üzülmesi, TV8'de yayınlanan Survivor Panorama programının da gündemi oldu.

Survivor Panorama yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Evrim ve Mert ile ilgili ilginç yorumlarda bulundu. Evrim'in Mert'e daha önce kalpler gönderdiğini hatırlatan Hatipoğlu, ikisinin de birbirlerine karşı bir yakınlık duyduklarını söyledi. Hatipoğlu, "Evrim, Mert'in yarışmada en sevdiği kişilerden biri olduğunu söyledi ve 'Benim erkek versiyonum' dedi. Mert gittikten sonra çok üzüldü ve kampların birleşmesinin anlamı kalmadığını dile getirdi. Evrim kalp falan gönderiyordu ona. Giderken de ağladı. Bence Evrim, Mert'i yakından tanımak istiyordu. Birbirlerine karşı olumlu bir elektrik içindeydiler. En azından Evrim Mert'e karşı. Birleşme partisinde ise Hadise 'Aşk olayı görüyorum' dedi ve o sırada ekranda Evrim ve Mert'i gördüm" şeklinde konuştu.

Kaynak: Sözcü

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