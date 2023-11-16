Haber Tarihi: 16 Kasım 2023 17:44 - Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2023 17:44

Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon fragmanı

Squid Game dizisinin 2. sezon tarihi, diziseverler tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yayınlanmaya başladığı günden itibaren tüm dünyada popüler hale gelen Squid Game dizisinde çeşitli ölümcül oyunlarla yarışmacıları zor sınavlar bekliyor. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman?

Squid Game 2. sezon ne zaman? Squid Game 2. sezon fragmanı
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Squid Game 2. sezonun ne zaman yayınlanacağı, ilk sezonu izleyen diziseverler tarafından araştırılıyor. Dizide Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae dizinin 2. sezon tarihiyle ilgili geçtiğimiz aylarda açıklamada bulunmuştu. Peki, Squid Game 2. sezon ne zaman yayınlanacak?
SQUID GAME 2. SEZONU NE ZAMAN?

Squid Game'de Seong Gi-hun karakterine hayat veren Lee Jung-jae, 2. sezon çekimlerinin ilk sezona göre daha uzun süreceğini açıklamıştı. Squid Game'in yeni sezon tarihiyle ilgili yeni açıklama geldi.

Buna göre; Squid Game dizisinin 2. sezonunun 2023 Kasım ayında çıkacağı duyuruldu. Fakat dizinin hangi gün yayınlanacağı henüz belli değil.

SQUID GAME'İN KONUSU NEDİR?

Squid kelimesinin Türkçe karşılığı kalamardır. Game ise oyun anlamına geliyor. Yani Squid Game'in Türkçe karşılığı "Kalamar Oyunu" demektir.

Gerilim ve drama türündeki dizide hayatta kalma mücadelesi anlatılıyor. Maddi olarak sıkıntıları olan yüzlerce kişi bir gün aldıkları davetle bir oyuna çağrılır. Oyunu cazip kılan ise kazanan kişinin 40 milyon dolarlık büyük ödülü alacak olmasıdır. Oyuna katılan oyuncuların yapması gereken tek şey ise bütün rakiplerini eleyerek hayatta kalan son kişi olmaktır.

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