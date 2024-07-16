Haber Tarihi: 16 Temmuz 2024 13:59 - Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2024 13:59

Son dakika: Samsun'da deprem mi oldu? 16 Temmuz 2024

Samsun ve çevre illerden hissedilen 3.3 büyüklüğünde bir deprem oldu.

Son dakika: Samsun'da deprem mi oldu? 16 Temmuz 2024
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Samsun'da saat 13:28 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak Çarşamba ilçesi açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Samsun'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı.

KORKU VE ENDİŞE YAŞANDI

Deprem sonrası Samsun ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları korku ve endişeyi paylaştı. Bazı vatandaşlar sokaklara çıkarak güvenli bir yerde beklemeyi tercih etti. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi. Ancak yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.
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