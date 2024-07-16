Son dakika: Samsun'da deprem mi oldu? 16 Temmuz 2024

Samsun'da saat 13:28 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü olarak Çarşamba ilçesi açıklandı. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, deprem yerin 5 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Samsun'un yanı sıra çevre illerde de hissedilen sarsıntı, kısa süreli paniğe yol açtı.



KORKU VE ENDİŞE YAŞANDI



Deprem sonrası Samsun ve çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlar, sosyal medya üzerinden yaşadıkları korku ve endişeyi paylaştı. Bazı vatandaşlar sokaklara çıkarak güvenli bir yerde beklemeyi tercih etti. İlk belirlemelere göre herhangi bir can kaybı veya ciddi hasar bildirilmedi. Ancak yetkililer, artçı sarsıntılara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu.

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