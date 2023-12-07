Haber Tarihi: 07 Aralık 2023 15:33 - Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2023 15:33

Son dakika deprem: İstanbul'da son deprem 7 Aralık 2023 - Kandilli Rasathanesi/AFAD son depremler listesi: Deprem mi oldu?

Son dakika deprem haberleri. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen son depremleri listelemeye devam ediyor. İstanbul ve Bursa'da hissedilen deprem 5.1 şiddetinde meydana geldi. Peki, bugün deprem oldu mu? İşte 7 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi/AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem: İstanbul'da son deprem 7 Aralık 2023 - Kandilli Rasathanesi/AFAD son depremler listesi: Deprem mi oldu?
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Son dakika son depremler....7 Aralık Perşembe günü son deprem listesi, ev ve işyerlerinde yeni sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Türkiye'de son olarak Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Akdeniz, Yalova, Adana, Erzincan, Şanlıurfa, Ankara, Sivas gibi illerde yeni depremler meydana geldi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi gerçekleşen son depremlerin büyüklüğü, şiddeti, derinlik, enlem-boylam ve tarih bilgisini anlık olarak paylaşıyor. Peki Az önce deprem mi oldu? En son nerede ve kaç şiddetinde deprem oldu? İşte, son depremler listesi güncel!

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Kandilli Rasathanesi ve AFAD'ın resmi internet sitelerinde, yaşanan son depremlerin büyüklüğü, derinliği, saati ve merkezüssü ölçülerek kaydedilmektedir.
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
AFAD SON DEPREMLER LSİTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


SON DEPREMLER 7 ARALIK 2023

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.12.07 10:14:44 37.4577 37.0402 13.8 -.- 1.4 -.- YENIYURT-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 09:36:17 37.2330 37.0372 6.3 -.- 2.2 -.- KARAHUYUK-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 09:28:58 37.9202 36.3012 8.6 -.- 2.2 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:49:32 38.3802 37.6280 6.0 -.- 1.5 -.- YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) İlksel
2023.12.07 08:44:30 38.1295 38.5420 5.5 -.- 1.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.12.07 08:35:35 38.3500 37.2823 2.1 -.- 2.5 -.- BUYUKYAPALAK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:26:11 37.9870 36.2672 13.9 -.- 1.4 -.- KAZANDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 08:04:33 37.4230 36.9690 7.9 -.- 1.9 -.- NEVRUZLU-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.12.07 07:55:31 36.9097 27.8657 1.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.12.07 07:30:56 40.6277 29.2318 10.8 -.- 1.4 -.- KADIKOY-(YALOVA) İlksel
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