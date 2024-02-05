Son 5 aylık enflasyon oranı farkı kaç çıktı 2024: Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı mı?

TÜİK 5 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu, bugün Ocak ayı enflasyon rakamlarını kamuoyuna duyurdu. Ocak ayı verilerinin de belli olmasıyla asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı tablosu netlik kazanacak. İşte, enflasyon farkında son durum...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2 Şubat 2024 tarihinde Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, yıllık enflasyon Aralık ayına göre yüzde 2,93 artarak yüzde 64,77'ye yükseldi.



Ocak ayı enflasyon rakamlarının ardından:





Memur ve emekli maaş zammı için 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu. Kasım, Aralık 2023 ve Ocak, Kasım ve Aralık 2024 aylarını kapsayan 5 aylık enflasyon farkı yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

Bu oranla birlikte, memur ve emekli maaşlarına Mart ayında yüzde 33, 64 zam yapılacak.

2024 yılı için enflasyon tahminleri:





Ekonomistlerin 2024 yılı sonu enflasyon tahmini ise ortalama yüzde 43, 31 oldu.

Enflasyondaki son gelişmeler:





Enflasyon, son 24 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor.

Enflasyondaki yükselişin en önemli nedenleri arasında gıda ve enerji fiyatlarındaki artışlar yer alıyor.

Hükümet, enflasyonu düşürmek için çeşitli önlemler alıyor.

Enflasyondaki yükselişin etkileri:





Enflasyondaki yükseliş, alım gücünü düşürüyor.

Vatandaşlar, temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor.

Enflasyon, işletmeleri de olumsuz etkiliyor.

Uzmanlar, enflasyonun düşmesi için:





Para ve maliye politikalarının koordineli bir şekilde uygulanması gerektiğini söylüyor.

Üretim ve yatırımların artırılması gerektiğini vurguluyor.

Sonuç:





Enflasyon, Türkiye'nin en önemli ekonomik sorunlarından biridir. Enflasyonu düşürmek için hükümet, iş dünyası ve vatandaşlara önemli görevler düşmektedir.







