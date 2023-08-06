Sıcaklar ne zaman bitecek? 2023 Havalar ne zama düzelecek? | Eyyam-ı Bahur bitti mi, ne zaman bitecek?

Ağustos ayı sıcakları hava yurt genelinde etkisini sürdürürken, Meteoroloji'den yeni uyarı geldi. Yapılan değerlendirmelere göre Eyyam-ı Bahur sıcaklıkları önümüzdeki hafta başına kadar devam edecek. Öte yandan son hava durumu tahminlerine göre Ordu, Artvin, Ardahan, Ağrı çevreleri ile Iğdır'ın güney, Van'da sağanak yağış görülecek. Peki, sıcaklar ne zaman bitecek 2023? Havalar ne zaman serinleyecek? İşte, Meteoroloji il il son hava durumu tahminleri...Eyyam-I Bahur'un ne kadar süreceği merakl edilirken Prof. Dr. Orhan Şen, önümüzdeki hafta beklenen hava sıcaklıklarıyla ilgili açıklama yaptı.Eyyam-I Bahur'un 6 Ağustos'a kadar sürmesi beklenirken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen şu sözlerle sıcakların biteceği tarihi işaret etti."Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek."Meteoroloji Genel Müdürlüğü de 6 Ağustos'a kadar olan beklenen Hava Durumu tahminlerini paylaştı.Halen mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, bu hafta ortasından itibaren, yurdun iç ve kuzey kesimlerinde de artarak, gelecek hafta başına kadar Ege ve Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 2 ila 4 derece, diğer bölgelerimizde ise 4 ila 8 derece üzerine çıkması bekleniyor.Akdeniz Bölgesi'nin kıyı kesiminde yüksek nemle birlikte hissedilen sıcakların daha fazla olacağı tahmin ediliyor.Sıcak Hava dalgası bugün de etkisini sürdürüyor. 3 büyük şehirde hava sıcaklıkları şu şekilde ölçüldü:İstanbul: 36 dereceAnkara: 35 dereceİzmir: 37 derece