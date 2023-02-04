Haber Tarihi: 04 Şubat 2023 17:10 - Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2023 17:10

Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi oldu? Sıcak Kafa neden iptal oldu?

Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi oldu, olacak mı Sıcak Kafa neden iptal oldu soruları yapılan açkıklama ile gündeme oturdu. Sıcak Kafa konusu ve oyuncuları ile tüm ilgiyi kendine çekmişti. Şevket Çoruh tarafından yapılan paylaşımda Netflix dizisi "Sıcak Kafa" için 2. sezon yayınlanmayacağı duyuruldu. Peki, Sıcak Kafa 2. Sezon olacak mı, iptal mi oldu? Sıcak Kafa neden iptal oldu? İşte konuya dair tüm detaylar...

Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi oldu? Sıcak Kafa neden iptal oldu?
Abone Ol
Netflix fişini çektiği yapımlara bir yenisini daha ekledi. Platformun Türkiye çıkışlı dizisi, ilk sezonun ardından ekranlara veda etti. Karanlık bir gelecekte geçen yapım, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanmıştı. 2016 senesinde April Yayıncılık tarafından yayımlanan Sıcak Kafa romanının 2020 yılında Netflix Türkiye dizisine uyarlanacağı duyurulmuştu. Peki, Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi oldu? Sıcak Kafa neden iptal oldu? İşte detaylar... 

SICAK KAFA 2. SEZONU İPTAL Mİ OLDU?

 Dijital yayın platformu Netflix'in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın ikinci sezonu iptal edildi.
Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık'ta yayımlanmıştı.

Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide 'Anton' karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.

Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.

Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Netflix'ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

SICAK KAFA NEDEN İPTAL OLDU?

Şevket Çoruh tarafından yapılan aşağıdaki paylaşım ile gündeme geldiği üzere Netflix dizisi "Sıcak Kafa" için bir ikinci sezon olmayacak. İlk sezonu seven birçok kişinin üzüldüğü bu iptal kararı için elbette bir neden verilmiyor.

Ancak firma dizinin geri dönüşünden çok memnun olmamış gibi görünüyor. Bu durum akla direkt olarak kısa süre önce yapılan açıklamayı getiriyor. Platformun eş CEO'su Ted Sarandos, popüler içeriklerin iptal edilmesi ya da erkenden bitirilmesi ile alakalı olarak sorulan bir soruya geçtiğimiz hafta şu cevabı vermişti:

"Hiçbir zaman başarılı bir içeriği iptal etmedik. Sona erdirilen içeriklerin çoğu çok büyük bir bütçeyle çok küçük bir izleyici kitlesine hitap ediyorlardı. İşin püf noktası, küçük bir bütçeyle küçük bir izleyici kitlesine ve büyük bir bütçeyle büyük bir izleyici kitlesine hitap edebilmenizdir. Eğer bunu tam olarak iyi yaparsanız, sonsuza kadar sürdürebilirsiniz." 

SICAK KAFA DİZİSİNİ KONUSU

Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan SICAK KAFA, dil ve konuşma yoluyla bulaşıp insanları deliliğe sürükleyen bir salgın hastalığın kasıp kavurduğu bir dünyada geçiyor. Annesinin evine sığınıp herkesten uzak bir hayat süren eski dil bilimci Murat Siyavuş, bu hastalıktan gizemli bir şekilde etkilenmeyen tek kişidir. Ancak Salgınla Mücadele Kurumunun acımasız görevlileri peşine düşünce güvenli sığınağından çıkmak zorunda kalan Murat, İstanbul'un harap olmuş sokaklarında bir yandan kaçıp bir yandan da hastalığın kalıcı bir etkisi olan "sıcak kafa"sının sırrını çözmeye çalışır.

SICAK KAFA OYUNCULARI

Castıyla da dikkat çeken dizi Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Osman Sonant, Hakan Gerçek, Tilbe Saran gibi çok sayıda oyuncuyu da bir araya getiriyor.


Osman Sonant,

Şevket Çoruh,

Hazal Subaşı,

Tilbe Saran,

Kubilay Tunçer,

Özgür Emre Yıldırım,

Gonca Vuslateri,

Zerrin Sümer,

Yetkin Dikinciler,

Hakan Gerçek,

Erdem Akakçe,

Barış Yıldız,

Arda Anarat,

Furkan Kalabalık,

Şebnem Hassanisoughi,

Cüneyt Uzunlar

Haluk Bilginer

Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Karafırtınalar: 'Keşke olmasaydı, üzgünüz' Spor Toto 1. Lig Karafırtınalar: "Keşke olmasaydı, üzgünüz"
Osman Özköylü: 'Doğru oyun oynadık' Spor Toto 1. Lig Osman Özköylü: "Doğru oyun oynadık"
Mecnun Otyakmaz: 'Biz de mutlu değiliz' Sivasspor Mecnun Otyakmaz: "Biz de mutlu değiliz"
Enes Ünal, Atletico Madrid'i yıktı! İspanya Ligi Enes Ünal, Atletico Madrid'i yıktı!
Newcastle'ın yenilmezlik serisi sürdü! Newcastle United Newcastle'ın yenilmezlik serisi sürdü!
Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu dönemi! Spor Toto 1. Lig Erzurumspor FK'de Hakan Kutlu dönemi!
Erzurumspor, Muzaffer Bilazer'i gönderdi! Spor Toto 1. Lig Erzurumspor, Muzaffer Bilazer'i gönderdi!
Bandırma'da Mesut Bakkal dönemi bitti! Spor Toto 1. Lig Bandırma'da Mesut Bakkal dönemi bitti!
Roma, evinde rahat kazandı! Roma Roma, evinde rahat kazandı!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray'da Icardi için geri sayım
2
Yusuf Demir 3 teklifi reddetti, Galatasaray'da kaldı
3
Galatasaray'da Fofana gelişmesi!
4
Beşiktaş'tan Galatasaray'a: "Palavra!"
5
Ali Koç: "Devlet de bu işin içindedir!"
6
Konyaspor'dan Fenerbahçe'ye tepki!
7
Fenerbahçe'de YDK toplantısı hareketli geçti!

SON HABERLER

yukarı ok