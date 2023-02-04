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Netflix fişini çektiği yapımlara bir yenisini daha ekledi. Platformun Türkiye çıkışlı dizisi, ilk sezonun ardından ekranlara veda etti. Karanlık bir gelecekte geçen yapım, Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanmıştı. 2016 senesinde April Yayıncılık tarafından yayımlanan Sıcak Kafa romanının 2020 yılında Netflix Türkiye dizisine uyarlanacağı duyurulmuştu. Peki, Sıcak Kafa 2. Sezon iptal mi oldu? Sıcak Kafa neden iptal oldu? İşte detaylar...Dijital yayın platformu Netflix'in sekiz bölümden oluşan distopik yerli dizisi 'Sıcak Kafa'nın ikinci sezonu iptal edildi.Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan ve iletişim yoluyla zihinden zihne bulaşarak yayılan bir delilik salgınını konu alan dizinin ilk sezonu 2 Aralık'ta yayımlanmıştı.Dizinin hayranları ikinci sezonu beklerken, dizide 'Anton' karakterine hayat veren oyuncu Şevket Çoruh yeni sezonun çekilmeyeceğini Twitter hesabından yaptığı paylaşımla bildirdi.Çoruh, yaptığı paylaşımda karakterine veda etti ve bir takipçisine verdiği yanıtla dizinin 2. sezonunun olmayacağını belirtti.Şevket Çoruh, "Bilsem bu kadar sıkı dostluk kurmazdım. Kısa sürdü yoldaşlığımız. Kendine iyi bak Anton" ifadelerini kullandı.Netflix'ten konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.Şevket Çoruh tarafından yapılan aşağıdaki paylaşım ile gündeme geldiği üzere Netflix dizisi "Sıcak Kafa" için bir ikinci sezon olmayacak. İlk sezonu seven birçok kişinin üzüldüğü bu iptal kararı için elbette bir neden verilmiyor.Ancak firma dizinin geri dönüşünden çok memnun olmamış gibi görünüyor. Bu durum akla direkt olarak kısa süre önce yapılan açıklamayı getiriyor. Platformun eş CEO'su Ted Sarandos, popüler içeriklerin iptal edilmesi ya da erkenden bitirilmesi ile alakalı olarak sorulan bir soruya geçtiğimiz hafta şu cevabı vermişti:"Hiçbir zaman başarılı bir içeriği iptal etmedik. Sona erdirilen içeriklerin çoğu çok büyük bir bütçeyle çok küçük bir izleyici kitlesine hitap ediyorlardı. İşin püf noktası, küçük bir bütçeyle küçük bir izleyici kitlesine ve büyük bir bütçeyle büyük bir izleyici kitlesine hitap edebilmenizdir. Eğer bunu tam olarak iyi yaparsanız, sonsuza kadar sürdürebilirsiniz."Afşin Kum'un aynı adlı romanından uyarlanan SICAK KAFA, dil ve konuşma yoluyla bulaşıp insanları deliliğe sürükleyen bir salgın hastalığın kasıp kavurduğu bir dünyada geçiyor. Annesinin evine sığınıp herkesten uzak bir hayat süren eski dil bilimci Murat Siyavuş, bu hastalıktan gizemli bir şekilde etkilenmeyen tek kişidir. Ancak Salgınla Mücadele Kurumunun acımasız görevlileri peşine düşünce güvenli sığınağından çıkmak zorunda kalan Murat, İstanbul'un harap olmuş sokaklarında bir yandan kaçıp bir yandan da hastalığın kalıcı bir etkisi olan "sıcak kafa"sının sırrını çözmeye çalışır.Castıyla da dikkat çeken dizi Haluk Bilginer, Şevket Çoruh, Osman Sonant, Hakan Gerçek, Tilbe Saran gibi çok sayıda oyuncuyu da bir araya getiriyor.Osman Sonant,Şevket Çoruh,Hazal Subaşı,Tilbe Saran,Kubilay Tunçer,Özgür Emre Yıldırım,Gonca Vuslateri,Zerrin Sümer,Yetkin Dikinciler,Hakan Gerçek,Erdem Akakçe,Barış Yıldız,Arda Anarat,Furkan Kalabalık,Şebnem Hassanisoughi,Cüneyt UzunlarHaluk Bilginer