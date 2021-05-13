Shane Larkin: "Beni Türkiye'ye sevgi bağladı!"

Anadolu Efes'in Milli yıldızı Shane Larkin, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest'e konuştu.

, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Shane Larkin: 'Beni Türkiye'ye sevgi bağladı!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
13 Mayıs 2021 12:23
Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest'in 'On Air' programında Ahmet Efe Kıvanç'a konuştu.

İşte Shane Larkin'in açıklamalarından öne çıkan cümleler:

* "Beni Türk Milli Takımına bağlayan şey bu ülkeden gördüğüm sevgi ve destektir!"

* "Burada daha iyi oynuyorum, daha iyi şutlar atıyorum, kendime geliyorum!"

* "(Koçuma daha önce hiç birebirde meydan okumadım. Onu açık farkla yenerdim ve kesinlikle bir basket bile atamazdı."

* "Bu ülkeden çok destek görüyorum ve onları olimpiyatlara götürmek istiyorum."

* "Türkiye'yi ve Türkiye'de olmayı seviyorum, bu yüzden de milli takıma katılmanın bu ülkeyi temsil edebilmek ve olimpiyatlara götürebilmek için iyi bir karar olduğunu düşündüm." 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.