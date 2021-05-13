Shane Larkin: 'Beni Türkiye'ye sevgi bağladı!'

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest'in 'On Air' programında Ahmet Efe Kıvanç'a konuştu.
İşte Shane Larkin'in açıklamalarından öne çıkan cümleler:
* "Beni Türk Milli Takımına bağlayan şey bu ülkeden gördüğüm sevgi ve destektir!"
* "Burada daha iyi oynuyorum, daha iyi şutlar atıyorum, kendime geliyorum!"
* "(Koçuma daha önce hiç birebirde meydan okumadım. Onu açık farkla yenerdim ve kesinlikle bir basket bile atamazdı."
* "Bu ülkeden çok destek görüyorum ve onları olimpiyatlara götürmek istiyorum."
* "Türkiye'yi ve Türkiye'de olmayı seviyorum, bu yüzden de milli takıma katılmanın bu ülkeyi temsil edebilmek ve olimpiyatlara götürebilmek için iyi bir karar olduğunu düşündüm."
İşte Shane Larkin'in açıklamalarından öne çıkan cümleler:
* "Beni Türk Milli Takımına bağlayan şey bu ülkeden gördüğüm sevgi ve destektir!"
* "Burada daha iyi oynuyorum, daha iyi şutlar atıyorum, kendime geliyorum!"
* "(Koçuma daha önce hiç birebirde meydan okumadım. Onu açık farkla yenerdim ve kesinlikle bir basket bile atamazdı."
* "Bu ülkeden çok destek görüyorum ve onları olimpiyatlara götürmek istiyorum."
* "Türkiye'yi ve Türkiye'de olmayı seviyorum, bu yüzden de milli takıma katılmanın bu ülkeyi temsil edebilmek ve olimpiyatlara götürebilmek için iyi bir karar olduğunu düşündüm."