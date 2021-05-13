Shane Larkin: 'Beni Türkiye'ye sevgi bağladı!'

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, İstanbul Erkek Lisesi Sportfest'in 'On Air' programında Ahmet Efe Kıvanç'a konuştu.



İşte Shane Larkin'in açıklamalarından öne çıkan cümleler:



* "Beni Türk Milli Takımına bağlayan şey bu ülkeden gördüğüm sevgi ve destektir!"



* "Burada daha iyi oynuyorum, daha iyi şutlar atıyorum, kendime geliyorum!"



* "(Koçuma daha önce hiç birebirde meydan okumadım. Onu açık farkla yenerdim ve kesinlikle bir basket bile atamazdı."



* "Bu ülkeden çok destek görüyorum ve onları olimpiyatlara götürmek istiyorum."



* "Türkiye'yi ve Türkiye'de olmayı seviyorum, bu yüzden de milli takıma katılmanın bu ülkeyi temsil edebilmek ve olimpiyatlara götürebilmek için iyi bir karar olduğunu düşündüm."



