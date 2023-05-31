Sevilla-Roma maçı canlı izle: Şifresiz UEFA Avrupa Ligi final Sevilla-Roma maçı izle

Sevilla - Roma maçı 31 Mayıs Çarşamba günü saat 22.00'de TV 8'de canlı yayınlanacak.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak finalde karşılaşacak İspanya kulübü Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları turnuvanın 52. şampiyonu olmak için mücadele edecek. 31 Mayıs Çarşamba günü TSİ 22.00'de başlayacak Sevilla - Roma maçı TV8 ve Exxen'den canlı yayımlanacak.Kupada 2006, 2007, 2014, 2015, 2016 ve 2020 yıllarında mutlu sona ulaşan Sevilla, 7. şampiyonluğu için mücadele edecek.Geçen sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde zafere ulaşan Portekizli teknik adam Jose Mourinho yönetimindeki Roma ise 32 yıl sonra bir kez daha finale yükseldiği UEFA Avrupa Ligi'nde ilk şampiyonluğunu hedefleyecek.: Bounou, Navas, Bade, Gudelj, Telles, Fernando, Rakitic, Ocampos, Torres, Gil, En-Nesyri: Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Zeki Çelik, Cristante, Matic, Spinazzola, Pellegrini, El Shaarawy, AbrahamUEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5 puanla grubunu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi play-off turundan devam eden kırmızı-beyazlılar, PSV Eindhoven'ı 3-0 ve 2-0'lık skorlarla elemeyi başardı. Son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, ilk maçı 2-0 kazanırken, İstanbul'da 1-0 kaybetmesine rağmen tur atlayan taraf oldu. Çeyrek finalde Manchester United'ı (2-2, 3-0) saf dışı bırakan İspanyollar, yarı finalde de güçlü rakibi Juventus'u (1-1, 2-1) eledi ve adını finale yazdırdı.2022-2023 sezonu Avrupa Ligi C Grubu'nda 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 10 puan toplayan Roma, play-off turunda Avusturya ekibi RB Salzburg'la eşleşti. 1-0 yenildiği rakibini sahasında 2-0 mağlup eden İtalyan temsilcisi, son 16 turunda Real Sociedad'ı kalesinde gol görmeden (2-0, 0-0) turnuvanın dışına itti. Çeyrek finalde Feyenoord ile karşılaşan ve yine ilk maçı kaybeden (0-1) Roma, evinde rakibini 4-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu turda Alman temsilcisi Bayer Leverkusen'i 1-0 ve 0-0'lık skorlarla eleyen İtalyanlar, final biletini cebine koydu.