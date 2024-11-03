Sevilla - Real Sociedad maçı hangi kanalda, saat kaçta? | Sevilla - Real Sociedad Maçı Canlı İzle Şifresiz

Sevilla kendi evinde Real Sociedad takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

Sevilla - Real Sociedad maçı saat kaçta?

Sevilla - Real Sociedad maçı 3 Kasım Pazar günü TSİ 20:30'da başlayacak.