Sergio Ramos Galatasaray'a transfer olacak mı? Sergio Ramos kimdir, kaç yaşında?

PSG'den ayrılan efsane oyuncunun transferi için şartları zorlayan Galatasaray, imzaya çok yakın. Galatasaray uzun süredir transferini bitmeye uğraştığı Mauro Icardi'yi dün KAP'a bildirdi. Arjantinli golcünün sosyal medyda yaptığı paylaşıma Ramos sessiz kalmadı.Galatasaray'da Nelsson'un ayrılış süreci başladı. Takımdan gitmek istediğini defalarca yönetime bildiren Nelsson için yeşil ışık yakıldı.Nelsson'un yerine Sergio Ramos'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlandı. Şu an kulüpsüz durumda bulunan Ramos'un Galatasaray'a gelerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği aktarıldı.Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri teker teker reddeden Ramos'un 1 yıl daha Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek istediği yazıldı. Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Ramos için Nelsson'un ayrılığı bekleniyor.Galatasaray'a imza atan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen Ramos, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.