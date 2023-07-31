Haber Tarihi: 31 Temmuz 2023 15:38 - Güncelleme Tarihi: 31 Temmuz 2023 15:38

Sergio Ramos Galatasaray'a transfer olacak mı? Sergio Ramos kimdir, kaç yaşında?

Galatasaray Sergio Ramos ile görüşüyor. PSG ile sözleşmesi sona erdikten sonra sözleşmesi yenilenmeyen Sergio Ramos hala takımsız durumda. Victor Nelsson'un yarın Zalgiris maçında son karşılaşmasına çıkacak iddiası sonrası Fransız basını Ramos'un Galatasaray'a imza atacağını yazdı. Peki, Sergio Ramos Galatasaray'a transfer olacak mı? Sergio Ramos kimdir, kaç yaşında?

Sergio Ramos Galatasaray'a transfer olacak mı? Sergio Ramos kimdir, kaç yaşında?
Abone Ol
PSG'den ayrılan efsane oyuncunun transferi için şartları zorlayan Galatasaray, imzaya çok yakın. Galatasaray uzun süredir transferini bitmeye uğraştığı Mauro Icardi'yi dün KAP'a bildirdi. Arjantinli golcünün sosyal medyda yaptığı paylaşıma Ramos sessiz kalmadı.
SERGİO RAMOS GALATASARAY'A TRANSFER OLACAK MI?
Galatasaray'da Nelsson'un ayrılış süreci başladı. Takımdan gitmek istediğini defalarca yönetime bildiren Nelsson için yeşil ışık yakıldı.

Nelsson'un yerine Sergio Ramos'un transferi için büyük oranda anlaşma sağlandı. Şu an kulüpsüz durumda bulunan Ramos'un Galatasaray'a gelerek Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği aktarıldı.

FRANSIZLAR YAZDI!

Suudi Arabistan ve ABD'den gelen teklifleri teker teker reddeden Ramos'un 1 yıl daha Şampiyonlar Ligi arenasında boy göstermek istediği yazıldı. Galatasaray ile anlaştığı iddia edilen Ramos için Nelsson'un ayrılığı bekleniyor.

ICARDI'NİN FOTOĞRAFINI BEĞENDİ

Galatasaray'a imza atan Icardi'nin paylaştığı fotoğrafı beğenen Ramos, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Sergio Ramos
Gündem

Diğer Haberler

Polislik taban puanları 2023: Polislik (PMYO) başvurusu ne zaman? Gündem Polislik taban puanları 2023: Polislik (PMYO) başvurusu ne zaman?
Fenerbahçe, Avrupa'da 256. randevusuna çıkıyor Fenerbahçe Fenerbahçe, Avrupa'da 256. randevusuna çıkıyor
Cicaldau, Konyaspor'a gidiyor! Türkiye Transferler Cicaldau, Konyaspor'a gidiyor!
Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru'ya konuk olacak Fenerbahçe Fenerbahçe, 5-0'ın rövanşında Zimbru'ya konuk olacak
Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor UEFA Konferans Ligi Konferans Ligi'nde 2. eleme turu rövanş maçları başlıyor
Real Madrid'in Mbappe planı Türkiye Transferler Real Madrid'in Mbappe planı
Vergi borcu yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2023 Gündem Vergi borcu yapılandırma uzatıldı mı, ne zaman bitiyor 2023
Yeni Malatyaspor, genel kurulu hakkında suç duyurusu Futbol Yeni Malatyaspor, genel kurulu hakkında suç duyurusu
Göztepe'nin kalecisi Lis: 'Yerimiz Süper Lig olmalıdır' Spor Toto 1. Lig Göztepe'nin kalecisi Lis: "Yerimiz Süper Lig olmalıdır"
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Fenerbahçe'den çifte transfer açıklaması!
2
Marsilya'nın talepleri Fenerbahçe'yi bıktırdı!
3
Fenerbahçe'ye Keylor Navas transferinde dev rakipler
4
Galatasaray ile anlaşan Günay Güvenç, Gaziantep'e veda etti
5
Fenerbahçe'den Barrow için teklif!
6
Galatasaray'da transferin ikinci perdesi açılıyor
7
Manchester United'dan dev sponsorluk: 1 milyar euro!

SON HABERLER

yukarı ok