Selim Koray yazdı; Fenerbahçe için 'Yeni normal'

Selim Koray yazdı

Forvet arkasında Mert Hakan Yandaş'ın Kruse'nin yerini alabileceğini varsayarsak, görüldüğü üzere Fenerbahçe'nin sağ bek, sol bek, stoper ve sağ kanat özelinde hem nitelik hem de nicelik olarak ciddi takviyelere ihtiyacı var. Türkiye Ligi, dinamikleri belli olan bir ligken Fenerbahçe Yönetimi son 2 sezonda enteresan transfer süreçleri yönetti.. Yanlış transferler, geleceğe yatırım yapmak isterken mevcut günün unutulması, tecrübe eksikliği gibi konularBu gelecekte de Emre Belözoğlu gibi bir futbol aklı, takımın inşasında önemli rol alıyor. Emre hem Süper Lig'in dinamiklerine, hem de Fenerbahçe'nin nasıl oynaması gerektiğine hakim olan isimlerin en başında geliyor.Fenerbahçe kadrosu mevcut haliyle şampiyonluk adayı olmaktan çok uzak. Fenerbahçe'nin son 2 sezonda saha içinde yaptığı hataları minimize edecek oyuncular bulunmalı. Max Kruse gibi karakter yönünden Fenerbahçe kalibresinde olmayan oyunculara gidilmemeli. Bununla beraber Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezonki oyun planına en uygun oyuncular bulunmalı ve mevcut kadroda değerlendirilebilecek futbolcularla birlikte yeni transferlerin şampiyonluğa endeksli bir takıma dönüşmesi sağlanmalı. Bekler, kanatlar, stoper gibi bölgelerde gerekli eklemeler yapılmalı. Ayrıca forvet bölgesinde de Vedat ile rekabete girebilecek oyuncularla masaya oturulmalı. Orta sahadaki şişkinlik elden geldiğince azaltılmalı ve daha nitelikli ve işlevsel oyuncularla anlaşılmalı.Hepimiz biliyoruz ki Fenerbahçe ciddi bir maddi bunalımda. Yıllardır yaşanan başarısız sezonlar, maddi bunalımı manevi boyuta da taşıdı ancak pandemi dönemi krize girerek "gelecek seneye havlu atan Avrupa kulüpleri" kuşkusuz Fenerbahçe için fırsat kapıları açacaktır.Geçmiş geçmişte kaldı. Önemli olan geçmişte yapılan hataları gelecekte yapmamak.yine bunu yapabilir. Yeter ki saha içinde ve saha dışında gerekenler yapılsın, camia bütünlüğü sağlansın.