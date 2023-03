SEL VURAN YERLER 2023: Nerelerde sel oldu? Son dakika Şanlıurfa ve Adıyaman'da sel ölü sayısı ne kadar?

Meteoroloji Diyarbakır'ı uyardı!

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şanlıurfa ve Adıyaman'da kuvvetli yağışlar etkili oluyor. Şanlıurfada dün kuvvetli yağmur başladı. Bugün de devam ediyor. Ev ve iş yerlerini su bastı. Araçlar sele kapıldı. Hastaneleri su basınca hastalar üst katlara taşındı.Buna göre, Adıyaman'ın Tut ilçesinde son 24 saatte metrekareye 136 milimetre yağış düştü. 1 konteynerdeki su baskını sonucunda 1 vatandaş hayatını kaybetti. Kayıo durumda olan 3 vatandaş için ise arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürütmek amacıyla Adıyaman merkezden Tut ilçesine 15 araç, 14 profesyonel dalgıç, 140 arama kurtarma personeli ile birlikte toplam 346 personel görevlendirildi. Bölgedeki iş makinelerine ek olarak 10 vidanjör, 50 motopomp ve dalgıç pompa, 6 kurtarma botu sevk edildi.Şanlıurfa'ya ise son 24 saatte 111 milimetre yağış düştü. Meydana gelen su baskınları nedeniyle 4 vatandaş hayatını kaybederken, 2 vatandaş için de kayıp ihbarı alındı.Şanlıurfa, Adana, Bingöl, Mersin, Gaziantep İl AFAD Müdürlüklerinden olay bölgesine arama kurtarma personeli sevk edildi.Şanlıurfa'da halihazırda bulunan iş makinalarına ilaveten 270 adet iş makinası sevk edilirken, bölgede şu anda 5 vidanjör, 100 adet dalgıç pompa ve motopomp, 25 adet su botu, 23 arama kurtarma aracı, 17 profesyonel dalgıç, 162 arama kurtarma personeli görev yapıyor.Diğer illerden takviyeler devam ederken, bölgede aşırı yağışlardan kaynaklı 562 ihbar alındı.Balık adamlar bir kişiyi kurtardıAyrıca Balık adamlar, Şanlıurfa'da bir vatandaşı selden sağ çıkardı.Bakan Soylu: 4 vatandaşımız sele kapıldıİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şiddetli sağanağın etkili olduğu Adıyaman'ın Tut ilçesinde kayıp kişilerin bulunması için yürütülen çalışmaları inceleyerek ekiplerden bilgi aldı."Gece itibarıyla başlayan şiddetli yağış maalesef sele döndürdü. 4 vatandaşımız sel sularına kapıldı, bunların bir tanesi 1,5 yaşındaki bir çocuğumuz. Bir kişi maalesef vefat etti. Arama kurtarma ekiplerimiz buldu. Şu anda 25 kilometrelik bir bantta 163 kişilik 10 ekip arama kurtarma yapıyor, dalgıçlar da var. Ama hava ve koşullar çok imkan vermiyor.Bütün derede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Sel, dün, bugün ve ondan önceki gün ve kısmen de yarın için esas itibarıyla tüm bölgeye uyarımızdı. Gerekli tüm uyarılar da yapıldı. Fakat maalesef böyle bir 4 kaybımız oldu, şu anda 3'ü ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Allah rahmet eylesin. Olay olur olmaz tüm ilçelerde bulunan arkadaşlarımız yakın bölgede bulunan arkadaşlarımız, Adıyaman'da bulunan Kayseri ve Tunceli valilerimiz, Gölbaşı'nda bulunan Tokat valimiz, jandarma komutanlarımız, emniyet müdürlerimiz, kurtarma ekipleri ve iş makinalarıyla buraya intikal ettiler. Şu anda arama kurtama çalışmaları devam ediyor."Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, dünden beri teyakkuz halinde olduklarını belirterek, uyarıları yaparak tedbir aldıklarını, derelerin taşması sonucu birçok evin su altında kaldığını söyledi. Şu an 4 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Ayhan, "Kurtarma bekleyen vatandaşlarımız var maa onları da kurtaracağız. Şu an durum kontrol altında ancak yağışımız devam ediyor. İhbarlar var. Çevre illerden de destekler var." dedi.Kursalda şu an merkezden daha ağır bir durumun söz konusu olmadığını dile getiren Ayhan, can kaybının artmasından endişe duyulduğunu, şu anda birçok noktada dalgıçların müdahalesinin olduğunu söyledi.Metrekareye düşen toplam yağış miktarının 200 kilograma yaklaştığını vurgulayan Ayhan, "Dolayısıyla bizim mart ayında Şanlıurfa'nın toplam yağış miktarı 56-57 kilogram. Yıllık 450 kilogram yağış alıyor Şanlıurfa. Bunun neredeyse yarısını iki günde almış oluyoruz." dedi.Trafikte aksamaların yaşandığı kentte, bazı evlerden gelen su baskını ihbarlarına Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ŞUSKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti.Ahmet Yesevi Mahallesi'nde Hasan Özdemir'in yaşadığı binanın duvarının çökmesi sonucu sokakta biriken su evin içine doldu. Ekiplerin suyu tahliye etmek için çalışma yaptığı evdeki eşyalar hasar gördü.Özdemir, gazetecilere, yağmurdan dolayı duvarın yıkılmasıyla evine giren suyun daha sonra komşularının evine de gittiğini söyledi.Öte yandan Akçakale ilçesinde arazide bulunduğu sırada çevresine yıldırım isabet eden Ömer Oturan, hastaneye kaldırıldı.Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sağanağın yol açtığı olumsuzlukları bertaraf etmek için kurum amirleriyle sahada çalışma yürüttüklerini belirtti.Şanlıurfa Valiliği, devam eden sağanak nedeniyle dere ve kanal yataklarına yakın evlerde ikamet eden vatandaşları, evlerini boşaltması konusunda uyararak, gerekmedikçe evlerinden ve güvenli alanlardan ayrılmamalarının önem arz ettiği belirtildi.Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan bir başka açıklamada ise, Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören hastaların başka hastanelere sevk edildiğini, bu konuda gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kentte meydana gelen yoğun yağış sebebiyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. katındaki "Çocuk Yoğun Bakımda" su seviyesinin yükseldiğinin gözlendiği belirtildi.Açıklamada, "Su seviyesi yükselmeye başladığından itibaren hastaların ivedilikle Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine ambulanslarla sevki gerçekleştirilmiştir. Hasta nakli sırasında herhangi bir sağlık sorunu yaşanmamıştır.Yoğun bakımda su tahliye çalışmaları devam etmektedir. Sağlık çalışanlarımız yaşanabilecek olumsuzluklara karşı teyakkuz halindedir. Olayda herhangi bir cihaz da zarar görmemiştir." ifadeleri kullanıldı.Sağanak nedeniyle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerin de idareli sayılacağı belirtildi.Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sağanak yağmur suları birçok semtte sele neden oldu. Ekili alanlar ile çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesinin acil servisini su bastı, hastalar üst katlara taşındı. Valilikten yapılan açıklamada yağışların yarın da devam edileceği uyarısı yapılarak eğitime 1 gün ara verildi.Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Siverek, Hilvan, Suruç ve Viranşehir ilçeleri ile kent merkezinde sağanak yağış sele dönüştü. Yağış dolayısıyla birçok ev ve işyeri su altında kaldı. Ev ve işyerlerine giren sular vatandaşlar ve belediye ekiplerince tahliye edildi.Göle dönen cadde ve sokaklarda trafik akışında aksaklıklar yaşandı. Kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekili tarım arazileri de sular altında kaldı.Aşırı yağışlar dolayısıyla Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisi de sular altında kaldı. Bunun üzerine acil serviste bulunan hastalar üst katlara taşındı. Hastane personeli acil servisteki suyun boşaltılması için çalışma başlattı.Şanlıurfa'da etkili olan sağanak nedeniyle okullara 1 gün ara verildi. Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamada, İlimizdeki yoğun sağanak yağış bu gece ve yarın da devam edeceğinden ilimizdeki tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15.03.2023 tarihinde gün ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli olan kamu görevlilerimiz de yarın idari izinli sayılacaktır denildi.Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, kentte etkili olan sağanak nedeniyle, Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımının su baskınına uğradığını belirterek, "Hemen hızlı müdahale edilerek deplase edildi. Ve şu anda bodrum katları temizlenmekte. Orada 25 hastamız vardı, onların her birinin sağlıklı bir şekilde diğer hastanelere nakilleri gerçekleştirildi, şu an bir olumsuzluk yoktur." dedi.Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Vali Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.Vali Ayhan, AA muhabirine, Şanlıurfa'nın son yılların en yoğun yağışını aldığını ifade ederek şunları söyledi:"Şanlıurfa son yılların en yoğun yağışını bugün aldı, yarın da bekliyoruz. Urfa'nın yıllık yağış ortalaması 450 kilogram, sadece iki gündeki toplam yağış miktarı neredeyse 150 kilogram. Mart ayında yıllık ortalama yaş miktarı 57 kilogram, sadece bugünkü yağış miktarı 77 kilogram, dolayısıyla büyük bir yağışın olduğunu ve genel hayata etkilerini de buradan görebilmekteyiz.Bunun da yansımaları oldu, gerek trafik akışısın etkilenmesi, bodrum katlarının su altında kalması, bazı kamu kurum ve kuruşlarının etkilenmesi çiftçilerimizin etkilenmesi vesaire. Ama şu anda gece on iki sahadaki çalışmalarımızı yaptık, sahayı gezdik. Tüm kurumlarımızla büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, karayolları, DSİ ve ilgili tüm birimlerimiz, emniyet, jandarma şu an kriz merkezinde sahadayı takip ediyoruz. Gece boyu takip edeceğiz."Gece boyunca yağışların artarak devam etmesinin beklendiğini aktaran Vali Ayhan, eğitim ve öğretime bir gün ara verdiklerini söyledi.Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci" dedi.Vali Ayhan, İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye yarın (bugün) okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.Vali Ayhan, devletin bütün kurumlarının teyakkuzda olduğunu, şu ana kadar Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresine (ŞUSKİ) binin üzerinde ihbar geldiğini ve bunun 300'ünün giderildiğini geriye kalanların da sabaha kadar tamamlanmasını amaçladıklarını söyledi.Şanlıurfa Eyyübiye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin de şiddetli yağışlardan etkilendiğini belirten Vali Ayhan, şunları kaydetti:Vali Ayhan, bir kişinin su baskını nedeniyle olumsuz etkilendiğini hastanede tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun da iyi olduğunu sözlerine ekledi.Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Sakarya hariç), Ege (Afyonkarahisar hariç), Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Antalya, Burdur, Sinop, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; Kıyı Ege, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Kahramanmaraş, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli; Adıyaman il geneli ile Malatya'nın güney, Kahramanmaraş'ın kuzey ve doğu, Elazığ'ın batı çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacağı tahmin ediliyor. Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Şanlıurfa ve Mardin için turuncu kodlu uyarı yapıldı.Sivas içinse sarı kodlu uyarı yapıldı.Sarı kod, hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır anlamına geliyor.Turuncu kod - Hava durumu tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir.