Seçimden sonra altın fiyatları ne olur, düşer mi, yükselir mi? | 2023 2. tur seçim sonrası altın tahmini ne olur?

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in kendi sitesinde 'Seçime giderken sorular ve yanıtlar' başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:



Aslıda sorunun doğru şekli seçimden sonra Türk Lirası daha da değer kaybeder mi şeklinde olmalıdır. Döviz kurları seçime yaklaşılırken yükselmeye başlamış görünüyor. Bunu normal karşılamak gerekir. Çünkü insanlar belirsizliği sevmezler, tedirgin olurlar. Tedirginlik dövize ve altına talebi artırır, dolayısıyla döviz kuru ve altın fiyatı yükselir. Seçimden sonra Türk Lirasının yabancı paralara karşı değer kaybedip kaybetmeyeceği sorusunun yanıtı büyük ölçüde seçimi kimin kazanacağı ne neler yapacağıyla ilgilidir. Türkiye'de mevcut iktidar birçok alanda ve o arada ekonomide inandırıcılığını yitirmiş olduğu için seçimi kazanırsa uyguladığı yanlış ekonomi politikasından vazgeçip doğru politikalara döneceğini açıklasa bile uzun süre inandırıcılık sorunu yaşayabilir. Muhalefetin bu konuda bir üstünlüğü olmakla birlikte seçimi kazanırsa, yapacağı atamalar, yapısal reformlar konusunda girişeceği eylemler inandırıcılığını belirleyecektir. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı seçimden sonra neler yapılacağıyla bağlantılıdır.





Herkesin aklında tek bir soru var: Seçimden sonra altın ne olur, artar mı yükselir mi? Bankaların son dönemdeki dolar/TL tahminleri dikkat çekiyor. Seçimi mevcut iktidarın kazanması durumunda kurun yükseleceği görüşü hakimken, muhalefetin kazanması durumunda kurun geleceğiyle ilgili bankalar farklı tahminlere sahip. İşte 2023 2. tur seçim sonrası altın tahminiAltın piyasasında dalgalı bir dönem yaşanırken Türkiye'de ise bir başka hareketlilik söz konusu. Türkiye yarın yeni cumhurbaşkanını seçmek için sandığa gidiyor. Yatırımcılar seçim öncesi güvenli liman olarak gördükleri yatırımlık altın alımını ikiye katlarken, seçim sonrası senaryoları araştırıyor. 'Altın fiyatları seçim sonrası ne olur' sorusuna yanıt arayan altın yatırımcıları için iki uzman isimden kritik uyarılar peş peşe geldi.Altın fiyatları ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunan İslam Memiş, yatırımcıları uyardı. Piyasalarda Ons fiyatlarında yaşanan düşüş ise paralel değerde düşüş yaşarken gram altın fiyatı %1,1 azalış ile 1246 TL'den kapatmış oldu. Altının ons fiyatları 20 Mayıs 2023 cumartesi günü %1.2 gerileme yaşayarak 1957 dolardan kapanmasının ardından %0,5 yükseliş ile beraber 1.967 dolardan alıcısını bulmaya devam ediyor.Seçim sürecinde yatırım yapacak olanlara seslenen Memiş, "Kur koruma ve borsa dışında yatırım yapanların yapabileceği başka hiçbir durum yok. Şu an satışlar normal seyrinde devam ediyor. Orta ve uzun yönde olan beklentimiz hep pozitif yönde. Vatandaşlara her zaman uyarım olmuştu. Gram altının şu an alınabilir olduğunu düşünmüyorum. Piyasalar içerisinde bir rahatlama yaşanmalı. Şu an gram altın kar yerine zarar getirir." diyerek vatandaşları uyardı.Alış 1.250,25 TL, Satış 1.250,48 TLAlış 2.233,00 TL, Satış 2.301,00 TLAlış 4.480,00 TL, Satış 4.643,00 TLAlış 9.092,32 TL, Satış 9.328,79 TLEkonomist Tunç Şatıroğlu, seçim sonrasında ons altında beklentisinin yüksek olduğunu dile getirirken, özellikle yılın ikinci yarısında altının ons fiyatında yükseliş yaşanabileceğini belirtti.Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise, "Korku ve panikle o kadar çok alım yapan oldu ki uyarılar havada kaldı. Sanki herkes seçim haftasını bilerek bekledi. Bu durumu anlamak imkânsız. Bu döviz ve altın alımı yapanların cesareti bir başka. Neyse, 1-2 hafta içinde sonucu hep beraber göreceğiz. Kim kazandı, kim kaybetti? Seçimden önce son gün. Pazartesi günü bambaşka bir piyasayı konuşacağız" ifadelerini kullandı.Öte yandan Avustralya Merkezli ANZ analistleri ons altın için 2023 yıl sonu tahminlerini yukarı yönlü revize ettiler. Fiyatlardaki aşağı hareketin alım fırsatı yarattığını değerlendiren ANZ analistleri, altın için 2023 sonu tahminlerini 2050 dolar/ons seviyesinden 2100 dolara çıkardılar. Dev banka, 2024 ilk çeyrekte altında ons fiyatının jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımlarının etkisiyle 2120 dolara ulaşacağı da öngörüldü.Altının ons fiyatı 2022 yılında baskı altında kalmıştı." diyen Memiş, "Dolar kurundan destek görerek gram altın yükselmişti. 2023 yılında bu sefer altının ons fiyatı da gram altına destek verecek ve yeni rekorlarını tazeleyecek. Bugün itibariyle gram altın TL fiyatı serbest piyasalarda 1132 lira. Tekrar kısa vadeli bir dalgalanma kar satışı gelebilir. Yani 1100 -1200 lira aralığını kısa vade için takip edeceğiz. Yılın yarısından sonraki süreçlerde 1450 lira seviyesini beklemeye devam edeceğim." ifadelerini kullandı.İslam Memiş, "Gram altında 1450 lira seviyesini geçen yıl bekliyordum ama baskı altında kaldı. Ancak bu sefer 1960 dolar seviyesine yükselen ons altın da gram altına destek verebilir. Satış için bence acele etmemek lazım.Bu değer artışlarının devam edeceğini tahmin ediyorum." diye konuştu.1100 seviyesinin altının çok kalıcı olamayacağını belirten Memiş yatırımcılara çağrıda bulundu.Özellikle yılın ilk çeyreğinde seçim ekonomisi nedeniyle dolar TL kurunda yaşanabilecek geri çekilmelerde gram altın TL fiyatının 1100 TL altına sarkmasına neden olacak diye tahmin ediyorum. Bu 1100 lira seviyesi düğün yapacak olanlara, altın borcu olanlara, altın yatırımı yapacak olanlara da bir fırsat sunmuş olacak. 1100 seviyesinin altı çok kalıcı olmayabilir. O yüzden kısa vade için 1100 lira seviyesinin altının bir fırsata çevirmeli. 1200 -1300-1400'lü rakamları yıl içinde bekliyor olacağım."Altın almak için doğru zaman mı?" sorusuna yanıt veren Memiş, "Biraz beklenebilir çünkü biraz yükseldi, kar satışı gelmesi lazım 1100 lira seviyesinin altında alım yapabilirler." ifadelerini kullandı.