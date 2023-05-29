Seçim sonrası altın fiyatları ne olur, düşer mi, yükselir mi? | 2023 2. tur seçim sonrası altın tahmini ne olur?

"PİYASANIN BEKLEDİĞİ: İSTİKRARLI BİR EKONOMİ VE İSTİHDAM"

"BANKADAKİ PARAMI ALAMAYACAĞIMI DÜŞÜNDÜM"

"ARTIK DEVLET OTORİTESİ BOZULMUŞ DURUMDA"

"SEÇİMDEN SONRA KIYAMET OLACAK"

GURBETÇİ ÇİFT 'DURUMUMUZ İYİ' DEDİ

Ekonomist Mahfi Eğilmez'in kendi sitesinde 'Seçime giderken sorular ve yanıtlar' başlığıyla yayınlanan yazısı şöyle:



Aslıda sorunun doğru şekli seçimden sonra Türk Lirası daha da değer kaybeder mi şeklinde olmalıdır. Döviz kurları seçime yaklaşılırken yükselmeye başlamış görünüyor. Bunu normal karşılamak gerekir. Çünkü insanlar belirsizliği sevmezler, tedirgin olurlar. Tedirginlik dövize ve altına talebi artırır, dolayısıyla döviz kuru ve altın fiyatı yükselir. Seçimden sonra Türk Lirasının yabancı paralara karşı değer kaybedip kaybetmeyeceği sorusunun yanıtı büyük ölçüde seçimi kimin kazanacağı ne neler yapacağıyla ilgilidir. Türkiye'de mevcut iktidar birçok alanda ve o arada ekonomide inandırıcılığını yitirmiş olduğu için seçimi kazanırsa uyguladığı yanlış ekonomi politikasından vazgeçip doğru politikalara döneceğini açıklasa bile uzun süre inandırıcılık sorunu yaşayabilir. Muhalefetin bu konuda bir üstünlüğü olmakla birlikte seçimi kazanırsa, yapacağı atamalar, yapısal reformlar konusunda girişeceği eylemler inandırıcılığını belirleyecektir. Dolayısıyla bu sorunun yanıtı seçimden sonra neler yapılacağıyla bağlantılıdır.





Herkesin aklında tek bir soru var: Seçimden sonra altın ne olur, artar mı yükselir mi? Bankaların son dönemdeki dolar/TL tahminleri dikkat çekiyor. Seçimi mevcut iktidarın kazanması durumunda kurun yükseleceği görüşü hakimken, muhalefetin kazanması durumunda kurun geleceğiyle ilgili bankalar farklı tahminlere sahip. İşte 2023 2. tur seçim sonrası altın tahminiKapalıçarşı esnafından, p'ye ekonomideki gelişmelere ilişkin kritik uyarılarda bulundu.Yıldırımtürk, ekonominin mevcut durumunu anlatarak, "Merkez Bankası'ndan açıklanan rezervler var. Bu rezervlerin şu anda brüt olarak 105 milyar dolar görünse bileEkonomide şu anda sürdürülebilir bir konum olmadığı görünüyor" dedi.Seçim sonrasına işaret eden Yıldırımtürk, "Kurulacak olan hükümete bağlı olarak bu endişelerin ne kadar giderilebileceği o zaman belli olacak.Dolayısıyla yeni kurulacak hükümette daha liyakatlı ve işi daha iyi bilen ekip oluşturulursa aşılabilir. Seçimden sonra piyasanın, reel sektörün beklediği: Daha çok üretim, daha çok istihdam, daha çok ihracat, isitikrarlı bir ekonomi ve liyakatli yöneticiler" açıklamalarında bulundu.Bankalara güveni kalmayan bir yurttaş ise piyasalarda yaşanması olası kriz karşısında aldığı önlemleri "Bankada bir miktar param var, dolara çevirdim, daha sonra bunu alamayacağım düşüncesine kapıldığım için oradaki dolar paramı aldım. YBenim yaptığım, yatırım değil, var olanı koruma çabası. İnternete baktığımda banka daha düşük, burası daha yüksek görünüyor" diyerek anlattı.Bir başka yurttaş da iktidarın politikalarını eleştirerek "64 yaşındayım böyle bir şeye şahit olmadım, insanlar kurallar çerçevesinde hareket ediyordu.Etkili olan, iradesi, gücü olan yönetim kalmadı" ifadelerini kullandı.Seçimden sonraya işaret eden bir diğer yurttaş"Sisteme güvenimiz hiç yok, seçimden sonra hem dövizde hem altında patlama bekliyor insanlar. Önlemimizi altın alarak yapmaya çalışıyoruz. Seçimden sonra bence kıyamet olacak ama yaşayarak göreceğiz" dedi.Almanya'da yaşayan bir Türk çift ise kazandığını Türkiye'ye geldiğinde harcadığını söyleyerek "Orada 1 sene biriktirdiğimizi burada harcıyoruz." dedi.ABD'nin en büyük bankalarından Wells Fargo'nun Gelişmekte Olan Piyasalar Ekonomisti ve Döviz Stratejisti Brendan McKenna, seçimlerin ardından katıldığı programda dolar/TL kuruna ilişkin tahminlerini aktardı.Wells Fargo analisti McKenna CNBC'de yaptığı yorumda, "Erdoğan'ın seçimden sonra görevi sürdürmesi nedeniyle Türk lirası hakkında oldukça karamsar bir görüşe sahibiz" dedi."Türkiye için çok kasvetli bir ekonomik ve piyasa görünümü var" diyen McKenna, dolar/TL'nin 2. çeyreğin sonunda dolar karşısında 23'e ve ardından gelecek yıl 25'e kadar yeni bir rekor seviyeye ulaşabileceğini belirtti.McKenna'ya göre, tüm senaryodaki tek umut ışığı Merkez Bankası'nın Ortadoğu ülkeleri ve Çin'le döviz rezervi takas hatları (SWAP) sağlama yeteneği. McKenna, "Eğer bu rezerv para limitlerini genişletebilirlerse belki Merkez Bankası döviz müdahalesinde bir miktar destek olabilir" dedi.Banka seçim öncesi yayınladığı analizinde dolar/TL kurunun 2023 yılının ikinci çeyreği sonunda 22 TL'ye ulaşabileceğini ve liranın daha da keskin değer kaybedebileceğini belirtmişti. Böylece banka kur tahminlerini güncellemiş oldu.emiş, "Biraz beklenebilir çünkü biraz yükseldi, kar satışı gelmesi lazım 1100 lira seviyesinin altında alım yapabilirler." ifadelerini kullandı.