Haber Tarihi: 20 Şubat 2024 17:05 - Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2024 17:05

Seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar? 2024

Sandık görevlisi nasıl olunacağını merak eden vatandaşlar, 31 Mart 2024 yerel seçimleri öncesinde araştırmalarına başladı. Türkiye bu yıl yeniden belediye ve muhtar seçimleri için sandık başına gidecek. 31 Mart'ta sandık başında görevli olmak isteyen vatandaşlar ise "Sandık görevlisi nasıl olunur? Sandık görevlisi ücreti ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

Seçim sandık görevlisi nasıl olunur, ücreti ne kadar? 2024
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde sandık görevlisi olmak için YSK'ya başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, sandık görevlisi olma şartlarını araştırıyor. Sandık görevlisi olmak için genel şartlar ve görevlilerin alacağı ücretler de merak ediliyor. Peki, 2024 sandık görevlisi nasıl olunur, sandık görevlisi ücreti ne kadar?

SANDIK GÖREVLİSİ NASIL OLUNUR?

Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir. Seçim günü sandık başında görev almak isteyenler ikametgah adresine göre seçim kurulun başkanlığına başvuru yapmaktadır. Partiler, sandık görevlisi olarak belirleyecekleri kişileri YSK'ye bildirmektedir.

SANDIK GÖREVLİSİ OLMANIN ŞARTLARI

Sandık görevlisi olmak için genel olarak şu şartlar aranmaktadır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

18 yaşını doldurmuş olmak,

Herhangi bir siyasi parti üyeliğine sahip olmamak

Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olmak

KİMLER SANDIK GÖREVLİSİ OLAMAZ?

İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.

2024 SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETİ NE KADAR?

Sandık görevlisi ücretleri memur maaş katsayısına göre hesaplanıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımlamıştı. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2024 yılının ilk yarısında uygulanacak memur maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı. Aylık katsayı 0,76087 oldu.

Genel hesaplama yöntemi ile 2000 x memur maaş katsayısı (0, 760871 x 2000) olması dolayısıyla sandık görevlisi ücretinin bu yerel seçimlerde 1.521 TL olması bekleniyor.
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