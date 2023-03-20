Seçim için ikametgah adres değişikliği son tarih 2023! Seçim yeri değiştirme

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi takvimi YSK tarafından açıklandı. Bu kapsamda 14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek genel seçim öncesinde ikametgah adresini değiştirmek isteyenler, adres değişikliğinin nasıl yapıldığını ve son başvuru tarihini araştırmaya başladı. Merak ettiğiniz her şey haberimizde.14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ile 28.Dönem Milletvekilliği Seçimleri için başlayan süreçte nüfus ve vatandaşlık işleri müdürlüklerine yapılan adres değişikliği başvuruları 17 Mart itibariyle sonra erdi. Ancak adres değişikliği işlemleri tamamen bitmiş değil. Bu tarihten sonra seçmen listeleri açıklandığında yapılacak değişikliklerle ilgili başvuruların YSK müdürlüklerine yapılacağını söyleyelim.Seçmen listeleri yarın, yani 20 Mart 2023'te askıya çıkacak. 2 Nisan 2023'te de indirilecek. Bu süreçte seçmen listelerini takip etmeniz çok önemli. Zira, bu tarihler arasında vatandaşlar adres bilgilerini kontrol edecek ve değiştirmek isterse il veya ilçe seçim kurullarına başvuracak. Seçim kurulları da beyan doğrultusunda seçmen listesinde adres güncellemesi yapacak.Seçim 2023Oy verme sürecinde en çok sorusu olanlar ise öğrenciler ve depremzedeler oldu. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerdeki seçmenlerin 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. dönem milletvekili seçiminde oy kullanabilmeleri için yapmaları gereken işlemleri yazılı açıklama ile duyurdu.Açıklamada, "14 Mayıs seçimlerinde seçme ve seçilme hakkının kullanılabilmesi adına afetzede vatandaşlarımız; diğer il veya ilçelerden birine taşınmışsa taşındığı yerdeki adrese (yurt, otel, pansiyon gibi geçici yerler dahil); aynı il veya ilçe içindeki ikamet adresi dışında başka bir konut, prefabrik ev, yurt, konteyner, çadır kent, huzurevi ve benzeri yerde barınıyorsa bu tür geçici yerlere yönelik yeni adres beyanını 17 Mart saat 23.59'a kadar nüfus müdürlüklerimizin yanı sıra e-Devlet ve nüfusmatiklerimiz üzerinden yapabilecektir. 18 Mart tarihinden itibaren ise adres beyanına dair işlemler, ilçe seçim kurullarının kararıyla yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.Öğrenciler için yapılan bir düzenleme de mevcut. Bu düzenlemede, "Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler (askeri öğrenciler hariç), öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler." ifadeleri yer alıyor.E-Devlet üzerinden adres değişikliği yapabilmek için sisteme T.C kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra "Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" ekranına gidilir."Adres Değişikliği Bildirimi (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü)" sayfasına girilir. Sayfada "Sadece kendim için adres bildiriminde bulunacağım" ile "Kendim ve aynı konutu paylaştığım aile fertleri için adres bildiriminde bulunacağım" seçenekleri çıkar.İki seçenekten birini belirledikten sonra taşınma tarihi doldurulur. Taşınılacak yerin adres bilgileri için "adres bul" tuşlanarak bilgiler eksiksiz girilir.Yeni adres bilgilerinin tamamlanmasının ardından bildirim yönetimi seçilir. Mobil imza, elektronik imza ya da SMS ile doğrulama seçeneklerinden uygun olan tercih edilir. Mobil imza ve elektronik imza operatörler aracılığı ile sağlandığı için SMS ile doğrulama daha hızlı bir yöntemdir.SMS ile gelen doğrulama kodu girilerek tescil işlemine geçilir.