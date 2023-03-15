Haber Tarihi: 15 Mart 2023 17:52 - Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 17:52

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16 Mart Son dakika Urfa'da yarın okullar tatil mi?

16 Mart Son dakika Urfa'da yarın okullar tatil mi? 15 Mart Çarşamba günü Şanlıurfa'da gerçekleşen sağanak yağış bölgeyi olumsuz şekilde etkiledi. Sel felaketi Şanlıurfa başta olmak üzere Malatya, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya ve Mardin'i etkisi altına aldı. Bölgede yaşayan kişiler de "Şanlıurfa'da okullar tatil mi?" sorusu ile ilgili araştırmalara başladı. Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliğinden önemli bir açıklama geldi. Peki, Şanlıurfa'da yarın (16 Mart Perşembe) okul var mı? İşte detaylar…

Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16 Mart Son dakika Urfa'da yarın okullar tatil mi?
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Şanlıurfa'da meydana gelen sağanak yağış bölgeyi alarma geçirdi. 15 Mart Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağış bölgede sel felaketine yol açtı. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. "Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi?" sorusu ile ilgili araştırmalar yapılırken Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu. 
ŞANLIURFA'DA OKULLAR TATİL Mİ?
Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

"ZORUNLU OLMADIKÇA EVLERİNDEN ÇIKMAYIN"

Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.

Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.
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