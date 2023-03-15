Şanlıurfa'da okullar tatil mi? 16 Mart Son dakika Urfa'da yarın okullar tatil mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Şanlıurfa'da meydana gelen sağanak yağış bölgeyi alarma geçirdi. 15 Mart Çarşamba günü meydana gelen şiddetli yağış bölgede sel felaketine yol açtı. Yağış dolayısıyla birçok ev, iş yeri ve araç sular altında kaldı. "Şanlıurfa'da yarın okullar tatil mi?" sorusu ile ilgili araştırmalar yapılırken Şanlıurfa Valiliği konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Meteoroloji beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Mardin ve Şanlıurfa'ya turuncu kodlu uyarıda bulundu.Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.Kentte etkili olan yağış sonrası sahada incelemelerde bulunan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, daha sonra Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) alınan tedbirler ve sahada yürütülen çalışmaların değerlendirildiği toplantıya katıldı.Ayhan, vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalarını isteyerek, "Tabii bu yağış arttıkça da özellikle Harran bölgesindeki yerleşim yerlerinin olsun, tarımsal arazilerin de bir risk altında olduğunu da söyleyebilirim. Bu konuda DSİ'miz ve ilgili birimlerimiz teyakkuzda hazır beklemekte. Tabii bazen insan iradesini aşan bir durum olduğunu da söylemek istiyorum. Ama biz elimizden geldiği kadar tüm kurumlarımızda birlikte bu süreci. İnşallah sağlıklı bir şekilde kazasız belasız gidereceğimi söyleyebilirim. Tabii bu yağmur rahmettir. Bu rahmetin de bu tür zahmetli taraflarda olabilmekte. İnşallah zahmetli tarafın da en az sıkıntıyla hep birlikte atlatacağız. Vatandaşlarımız tedbirli olsunlar, dikkatli olsunlar, araç trafiği çok yoğun olmasın diye okullarımızı da tatil ettik." ifadelerini kullandı.