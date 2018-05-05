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Sahaya çıplak girerek dikkat çekmeye çalışan 10 çılgın



Maçın bazen en heyecanlı anında, bazen beklenmeyen anlarda olur... Bir seyirci sahaya girer ve enteresan olaylar yaşanır. Bu videomuzda sahaya çıplak girenlerin yaptıklarını izliyoruz

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