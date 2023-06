Ryan Kent kimdir? Ryan Kent hangi mevki ve takımda? Ryan Kent transfer istatistikleri

Yeni sezonda Fenerbahçe forması giyeceği açıklanan Ryan Kent, transfer haberinin ardından en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 29 maçta 3 gol ve 10 asist ile başarılı bir performans sergiyelen ünlü futbolcu hakkında arama motorlarında araştırılan 'Ryan Kent nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Yaşamı ve kariyeri...' konularını haberimizde derledik. İşte detaylar...Fenerbahçe'nin yeni transferi Ryan Kent, 11 Kasım 1996 yılında İngiltere'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Liverpool altyapısında başladı.Kariyerinde Coventry City, Barnsley, Freiburg, Bristol City ve Glasgow Rangers gibi takımlarda forma giydi.İngiliz futbolcu, forvet hattında sol kanatta görev yapıyor. 26 yaşındaki deneyimli isim, İngiltere'nin U18 ve U20 takımlarında forma giydi.Yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 11 milyon euro...Oldham doğumlu Kent, Liverpool'a yedi yaşında katıldı ve Liverpool akademisinde ilerleyerek U-21 takımının düzenli bir oyuncusu oldu. 2014-15 sezonunu yedek takım için etkileyici bir şekilde tamamlamasının ardından, gösterdiği başarılı performans ile Mart 2015'te dört buçuk yıllık yeni bir sözleşme imzaladı. Ardından 2015 sezon öncesi turu için ilk takım kadrosuna çağrılan Kent, Tayland, Avustralya ve Malezya turu için Liverpool'un 30 kişilik kadrosunda yer aldı. 17 Temmuz 2015'te Kent, Avustralya A-League ekibi Brisbane Roar'a karşı alınan 2-1'lik galibiyette yedek kulübesinden gelerek ilk kez ilk takımda forma giydi ve Kırmızılar için ilk takım kadro numarası aldı.Liverpool, oyuncunun sezon öncesindeki performansından etkilendikten sonra Kent'i kiralık olarak almak için bir sürü teklif aldı. Kent sonunda Eylül 2015'te Coventry City'e katıldı ve 16 Ocak 2016'ya kadar dört aylığına genç bir kiralık anlaşması yaptı.Coventry City'deyken ilk profesyonel maçına 12 Eylül 2015'te Scunthorpe United'a 1-0 kaybedilen League One maçında yedek olarak çıktı. 3 Kasım'da Kent, Barnsley karşısında alınan 4-3'lük galibiyette oynadı ve gol attı. Ertesi gün, Liverpool'un yeni teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından değerlendirilmek üzere yaklaşan uluslararası tatil sırasında Liverpool'a döneceği açıklandı. 5 Ocak 2016'da Liverpool tarafından geri çağrıldı ve FA Cup üçüncü tur maçında Exeter City deplasmanında ilk kez ilk on birde sahaya çıktı. Maç 2-2 sona erdi ve Kent 57 dakika sonra oyundan alındı.26 Temmuz 2016'da Kent, sezon sonuna kadar Barnsley'e kiralandı. Barnsley formasıyla kulüpteki ilk golünü 27 Ağustos 2016'da Rotherham United'a karşı alınan 4-0'lık galibiyette attı. Kent, kulübün sezon sonu ödüllerinde Barnsley'in Sezonun Genç Oyuncusu seçildi.Etkileyici bir sezon öncesinin ardından 10 Ağustos 2017'de Kent, Liverpool ile uzun vadeli yeni bir sözleşme imzaladı ve yaz transfer döneminin son gününde sezon sonuna kadar Freiburg'a kiralandı. Sadece altı maça çıktıktan sonra Kent'in Freiburg'daki kiralık dönemi sona erdi ve 8 Ocak'ta kulübü Liverpool'a döndü.12 Ocak 2018'de Kent, sezon sonuna kadar Bristol City'e kiralık olarak katıldı. Robins'teki görevi başarısız oldu, çünkü sadece 10 lig maçında oynadı ve hiçbirinde ağları bulamadı. Daha sonra Bristol City'nin Kent'in oynama süresinin azlığı nedeniyle Liverpool tarafından 300.000 £ para cezasına çarptırılacağı bildirildi.22 Temmuz 2018'de Kent, 2018-19 sezonu için sezonluk kiralık olarak Rangers'a katıldı. İlk maçına 26 Temmuz 2018'de UEFA Avrupa Ligi'nde NK Osijek karşısında alınan 0-1'lik galibiyetle çıktı. Scottish Premiership'deki ilk maçına 5 Ağustos 2018'de Aberdeen karşısında alınan 1-1'lik beraberlikle çıktı. Kulüp için ilk golünü 15 Eylül 2018'de Dundee'ye karşı alınan 4-0'lık galibiyette attı. 31 Mart 2019'da Kent, 2-1 kaybedilen Old Firm derbisinde Celtic'e karşı gol attı. Maç sırasında Kent, Celtic kaptanı Scott Brown ile bir tartışmaya girdi ve Brown yere itildi. Kent, İskoçya Futbol Federasyonu tarafından geriye dönük olarak suçlandı. Temyiz başvurusunu kaybettikten sonra iki maç men cezası aldı. Tüm müsabakalarda 43 maça çıkan Kent, kulüp adına altı gol attı ve dokuz asist yaptı. 7 Nisan'da Kent, kulübün sezon sonu ödüllerinde Rangers adına 2018-19 sezonu için 'Yılın Genç Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. 5 Mayıs 2019'da Kent, Rangers için gösterdiği performansın ardından 2018-19 PFA İskoçya Yılın Genç Oyuncusu ödülünü kazandı. Ayrıca 2018-19 sezonu için PFA İskoçya Yılın Takımı'na seçildi.Kent, teknik direktör Jürgen Klopp'un Kent'in gelişimini değerlendirmek istemesi ve Rangers teknik direktörü Steven Gerrard'ın Kent'in Rangers ile kiralık olarak yeniden anlaşmasını istediğini bildirmesiyle 2019-20 sezonu öncesi için Liverpool'a geri döndü. Kent ayrıca Leeds United'ın da ilgisine maruz kaldı ve Leeds teknik direktörü Marcelo Bielsa, Liverpool'un Bradford City ile oynadığı sezon öncesi hazırlık maçında Kent'i bizzat izledi. Kent, Bradford City, Borussia Dortmund, Sporting CP ve Sevilla ile oynanan sezon öncesi hazırlık maçlarında yer aldı. Klopp, Sevilla karşısındaki performansının ardından Kent'i överek şunları söyledi: "Ryan, Sevilla maçında sansasyonel anlar yaşadı - bire bir pozisyonlar onun en büyük gücü. O harika bir çocuk, harika bir oyuncu."Kent, 3 Eylül 2019 tarihinde Rangers ile dört yıllık bir sözleşme imzaladı. Rangers, Liverpool'a 6,5 milyon £ tutarında bir ilk transfer ücreti ödedi ve gelecekteki performansına veya Kent'in satılmasına bağlı olarak potansiyel ödemeler ile birlikte bonservisi alındı.