Roma puanı son anda kurtardı!

İtalya Serie A 15. hafta maçında Roma, sahasında Torino ile karşılaştı.



Stadio Olimpico'da oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Konuk ekibe puanı getiren golü 55. dakikada Karol Linetty attı. Roma'nın beraberlik golü ise 90+4. dakikada Nemanja Matic'ten geldi.



Roma'da Andrea Belotti 90+2. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.



Roma'da forma giyen milli oyuncu Zeki Çelik maçta 90 dakika süre aldı. Torino'da forma giyen Emirhan İlkhan ise karşılaşmada süre alamadı.



Alınan bu sonucun ardından Torino 21, Roma ise 27 puana yükseldi.



Ligin bir sonraki haftasında Roma, Bologna'yı ağırlayacak. Torino ise Hellas Verona'yı konuk edecek.





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