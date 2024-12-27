Rhesus maymunu neden yasak?

Antalya'da otobüs terminalinde teslim alınmayan bir koliden çıkan yasaklı 'Rhesus' maymunu gündeme oturdu. Bu olay, Türkiye'de yasak olan maymun türünün yasaklanma sebebini yeniden gündeme getirdi.

Rhesus maymunu, Türkiye'de 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında beslenmesi ve sahiplenilmesi yasak olan türler arasında yer alır. Bu yasak, maymunların AIDS, kuduz ve hepatit gibi hastalıkları bulaştırma riski nedeniyle toplum sağlığı açısından alınmış bir önlemdir. Ayrıca, yırtıcı ve vahşi hayvan olarak sınıflandırıldıkları için, evde beslenmeleri ve sahiplenilmeleri yasalara aykırıdır. Bu türün ülkeye ithalatı da hayvanat bahçeleri haricinde izin verilmeyen bir uygulamadır.

Ek olarak, Rhesus maymunları, biyomedikal araştırmalarda kullanılan önemli bir türdür. Hindistan gibi ülkelerden büyük miktarlarda ithal edilen bu maymunlar, çocuk felci gibi hastalıkların araştırılmasında ve aşı güvenliğinin test edilmesinde kullanılmaktadır. Ancak, Hindistan'ın 1 Nisan'da maymun ihracatını durdurma kararı, bu araştırmaların geleceğini belirsizleştirmiştir, çünkü bu maymunlar, insanlar üzerinde yapılamayan pek çok deney için hayati öneme sahip.

Rhesus maymunu Türkiye'de yasak. 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu, yırtıcı ve vahşi hayvanlar arasında sayılan bu türün evde beslenmesini ve sahiplenilmesini yasaklar. Bu yasak, hem toplum sağlığını korumak hem de yaban hayatını korumak amacıyla uygulanmaktadır. İlgili kanuna göre, bu tür hayvanların yurda getirilmesi ve ticareti de yasaktır, bu nedenle yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan maymunlar ele geçirildiğinde, yetkililer tarafından koruma altına alınır veya rehabilitasyon merkezlerine gönderilir.

Bu yasaklar, sadece Türkiye'ye özgü değildir. Dünya genelinde, Rhesus maymunlarının ticareti ve kullanımı, etik, sağlık ve yaban hayatı koruma açısından sıkı düzenlemelere tabidir. Özellikle, biyomedikal araştırmalarda kullanılan maymunların ithalatı ve ihracatı, uluslararası anlaşmalar ve yerel yasalar ile belirlenir. Hindistan'ın ihracatı durdurma kararı gibi, bu tür kararlar küresel araştırma projelerini de etkileyebilir.