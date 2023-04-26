Recep Tayyip Erdoğan hasta mı, hastalığı nedir? Erdoğan rahatsızlandı

Erdoğan canlı yayında gündemi değerlendirirken yayının birden kesilmesiyle vatandaşlar da son gelişmeleri merakla araştırmaya başladı. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ne oldu? Erdoğan iyi mi? Erdoğan'ın yayını neden kesildi? İşte detaylar...Erdoğan hasta mı, hastalığı nedir? Erdoğan rahatsızlandı
25 Nisan Salı akşamı Kanal 7 ve Ülke TV'nin ortak yayınına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemle ilgili soruları yanıtladı. Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan'a sorularını yöneltirken bir anda ayağa kalktı ve yayın kesilmeden ''eyvah eyvah sesleri'' duyuldu
Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, Erdoğan'a sorularını yöneltirken bir anda ayağa kalktı ve yayın kesilmeden ''eyvah eyvah sesleri'' duyuldu
Reji aniden reklama girip yayını kesince programı izleyen pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey olup olmadığını merak etmeye başladı.
Reji aniden reklama girip yayını kesince programı izleyen pek çok kişi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir şey olup olmadığını merak etmeye başladı. Ardından yayına kaldığı yerden devam eden Erdoğan, yoğun çalışmalarının ardından üşüttüğünü belirterek gazetecilerin sorularına yanıt verdi. .
İşte Erdoğan'ın program dönüşü yaptığı açıklamalar:
Dün ve bugün yoğun kampanya çalışmaları sebebiyle, ciddi manada üşütmüşüm.
Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm, sonra dedim ki söz verdik gideceğiz.
Sizlerden ve milletimden helallik diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hastalığı Ne?
Reklamların ardından Erdoğan 'Dün, bugün yoğun çalışma vardı. Bu nedenle midemi üşütmüşüm. Bir ara programı iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye de düşündüm. Ama söz verdik. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum'' diyerek açıklamada bulundu.
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