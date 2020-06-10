Real Madrid, Sergio Ramos'un 34 yaşına gelmesi sonrası halefi olarak Milan Skriniar'ı seçti ancak El Mundo Deportivo'ya göre Inter'in belirlediği bonservis ücreti, bu transferi zora soktu.Geçtiğimiz yaz 50 milyon euro'ya Porto'dan Eder Militao'yu transfer eden ancak beklediği performansı alamayan Real Madrid, Raphael Varane'ın yanında oynayacak stoper olarak Milan Skriniar'ı seçti. Inter, Real Madrid'in ilk görüşmesi sonrası 80 milyon euro'luk bir bonservis ücreti belirlediğini ve bu fiyatın aşağısına Slovak stoperini satmayacağını iletti.Milan Skriniar ile Real Madrid'in yanısıra Manchester City'de ilgileniyor. İngiliz devi, Aymeric Laporte'nin yanına üst düzey bir stoper transfer etmek istemiş ancak Inter, gelen teklifleri kabul etmemişti.Inter'in 2017 yazında Sampdoria'dan 34 milyon euro bonservisle transfer ettiği Milan Skriniar, bu sezon 32 maçta Inter formasını terletti.