Real Madrid Barcelona maçı muhtemel 11'leri | Real Madrid Barcelona maçı hangi kanalda saat kaçta?

Barcelona

Barcelona

Barcelona

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) Real Madrid ile Barcelona arasında oynanacak El Clasico'da, dünyanın en değerli futbolcularına sahip iki takımı karşılaşacak. Dünyaca ünlü yıldızlar Portekizli Cristiano Ronaldo ve Arjantinli Lionel Messi'yi karşı karşıya getirecek olan ve milyonlarca kişinin izleyeceği El Clasico'da, iki takımın kadrosunda yer alan futbolcuların piyasa değerlerinin yüksekliği dikkati çekiyor.



Alman internet sitesi Transfermakt'ın verilerine göre, Real Madrid, 743,8 milyon avro ile dünyada kadro değeri en yüksek futbol takımı olarak gösteriliyor. Barcelona ise 706,5 milyon avro ile Madrid temsilcisinin ardından dünyanın en pahalı ikinci ekibi konumunda yer alıyor.



İki takımın oyuncularının güncel piyasa değeri ise toplamda 1 milyar 450 milyon 300 bin avroyu (yaklaşık 6,6 milyar lira) buluyor.



- En değerli Real Madridli Ronaldo



Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, takımının en değerli oyuncusu olarak ön plana çıkıyor. Portekizli yıldızın piyasa değeri 100 milyon avro olarak belirtilirken, üst üste yaşadığı sakatlıklardan dolayı değeri düşen Gareth Bale, 80 milyon avro ile ikinci sırada yer alıyor.



Eflatun-beyazlıların Alman oyuncusu Toni Kroos 70, Fransız golcü Karim Benzema ise 60 milyon avroyla takımın en değerli diğer futbolcuları durumunda. Luka Modric, Sergio Ramos ve Isco ise eflatun-beyazlılarda 40'ar milyon avroluk değeriyle diğer futbolcuları izliyor.





Santiao Bernabeu'da oynanacak maçta Real Madrid ve Barcelona'nın 11'lerini sizler için hazırladık. Hangi isimler sahada olacak? Saat 15.00'te başlayacak maç öncesinden son gelişmeler ve detaylarla sizlerleyiz....NavasCarvajalVaraneRamosMarceloCasemiroKroosModricIscoRonaldoBenzemaStegenRobertoPiqueVermaelenAlbaBusquetsRakiticIniestaPaulinhoMessiSuarez. Ligin 17. haftasında oynanacak Real Madrid-Barcelona maçı naklen yayınlanacak.23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'te oynanacak maç beIN Sports 2'den canlı olarak yayınlanacak.Real Madrid-Barcelona maçı 23 Aralık Cumartesi günü saat 15.00'ten itibaren beIN Sports 2 ekranlarında futbolseverler ile buluşacak.- İspanya La Liga 2017/2018 Sezonu 17. Hafta mücadelesinde, 31 puan 19 averaj ile 4. sırada yer alan Real Madrid, 42 puan 35 averaj ile lider durumda bulunan Barcelona ile karşı karşıya geliyor.- 81.044 kişi kapasiteli Santiago Bernabéu Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetecek.- Ev sahibi takımda eksik oyuncu bulunmamaktadır. Misafir takımda ise Paco Alcacer, Gerard Deulofeu sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.- Son 10 yılda, Zinedine Zidane ile Ernesto Valverde 6 maçta karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda her iki teknik adam da 5 galibiyet elde etti.- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 9 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.- En golcü oyuncuları: Cristiano Ronaldo (4), Marco Asensio (4)- En fazla asist yapan oyuncular: Karim Benzema (3), Marco Asensio (3).- 7 golle en az gol yiyen takımı.- Hakem Jose Maria Sanchez Martinez yönetiminde çıktığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti.- Deplasmanda oynadığı son 8 maçın tamamında gol atma başarısı gösterdi.- Bu sezon en uzun süre forma giyen oyuncusu Marc-Andre Ter Stegen (1.440 dakika).- 13 maçla en fazla galibiyet alan takım.- 42 golle en fazla gol atan takımı.- Real Madrid 4 ve Barcelona 6 maçta ilk golü atan taraf oldular.- Real Madrid 5, Barcelona 4 galibiyet elde ederken 1 maç beraberlikle sonuçlandı.- Real Madrid 19 gol atarken, Barcelona 18 golle karşılık verdi.- 2 maç 2,5 gol altında, 8 maç 2,5 gol üstünde tamamlandı.- 8 maçta karşılıklı gol olurken, 2 maçta taraflardan en fazla biri gol atma başarısı gösterdi.- 5 maç 2-3 gol aralığında tamamlandı.Yıldız oyuncularlı Lionel Messi ile Real Madridli Cristiano Ronaldo arasındaki El Clasico rekabetinde ise Arjantinli yıldızın üstünlüğü bulunuyor. Messi, bugüne kadar Real Madrid filelerini 14'ü deplasmanda olmak üzere 24 kez havalandırarak bu alanda El Clasico rekorunu elinde tutuyor.Ronaldo'nun ise'ya karşı toplam 17 golü bulunuyor. Portekizli oyuncu, fileleri bir kez havalandırması halinde efsane oyuncu Alfredo Di Stefano'nun Real Madrid formasıyla'ya en çok gol atan oyuncu rekorunu egale edecek.