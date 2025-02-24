Rashica'dan Solskjaer'e övgü!

Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Ole Gunnar Solskjaer'in takıma pozitif bir hava getirdiğini ve Norveçli teknik direktör ile şu ana kadar işlerin yolunda gittiğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Rashica'dan Solskjaer'e övgü!
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24 Şubat 2025 11:21
Beşiktaş forması giyen Milot Rashica, Arnavutluk'tan KOHA'ya açıklamalarda bulundu.

Sakatlığı sonrası formuna geri döndüğünü söyleyen Rashica, "Geçen yılın sonlarına doğru yaşadığım bazı sakatlıklardan sonra mümkün olan en iyi formuma döndüm. Fiziksel olarak iyi hissediyorum ve her maçta oynuyorum. Son birkaç maç iyi geçti. Takımıma goller ve asistlerle yardımcı olmayı başardım." dedi.

Takımın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer için de konuşan Milot Rashica, "Ole Gunnar Solskjaer ve ekibi takıma pozitif bir enerji getirdi. Son zamanlarda yaşadığımız sorunlardan sonra buna ihtiyacımız vardı. Oyuncu geçmişi ve antrenör olarak sahip olduğu deneyim göz önüne alındığında ondan çok şey öğreniyoruz. Bize uyan bir hücum oyunu oynama arzusu var. Şu ana kadar her şey iyi gidiyor." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 28 maçta süre bulan Kosovalı futbolcu, 4 gol attı ve 8 asist yaptı.


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