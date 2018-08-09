Rakibinin kafasına attığı tekme maça damga vurdu!

Peru Premier Ligi'nde Union Comercio'nun Comerciantes Unidos'u 2-0 mağlup ettiği maçta, Comerciantes'li Edison Kuncho bir pozisyon anında rakip takım oyuncusu Rabanal'a attığı bu tekme ile maça damga vurdu. Kuncho attığı tekme sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

09 Ağustos 2018 14:49
Rakibinin kafasına attığı tekme maça damga vurdu!
Peru Premier Ligi'nde Union Comercio'nun Comerciantes Unidos'u 2-0 mağlup ettiği maçta, Comerciantes'li Edison Kuncho bir pozisyon anında rakip takım oyuncusu Rabanal'a attığı bu tekme ile maça damga vurdu. Kuncho attığı tekme sonrası kırmızı kartla oyundan atıldı.

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