Haber Tarihi: 05 Kasım 2024 15:44 - Güncelleme Tarihi: 05 Kasım 2024 15:44

PSV - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSV - Girona Maçı Canlı İzle Şifresiz

PSV - Girona maçı canlı izle | UEFA Şampiyonlar Ligi 4'üncü hafta mücadelesinde PSV ve Girona karşı karşıya geliyor. PSV - Girona maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Peki, PSV - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden canlı izlenir?

PSV - Girona maçı hangi kanalda, saat kaçta? | PSV - Girona Maçı Canlı İzle Şifresiz
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Şampiyonlar Ligi'nde heyecan PSV - Girona maçıyla devam ediyor. PSV kendi evinde Girona takımını ağırlıyor. Zorlu maçın kanalı, saati ve canlı yayını gibi detaylar haberimizde.

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PSV - Girona maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

PSV - Girona maçı 5 Kasım Salı günü TSİ 20:45'de başlayacak.

Yeni Forma Nasıl?

8 hafta sonunda Ligi ilk 8'de bitiren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Puan tablosunda 9'uncu ile 24'üncü sıralar arasında bulunan ekipler ise iki ayaklı play-off maçı oynayacak. Play-off'ta lig aşamasını 9-16 arasında bitiren takımlar ile 17-24 arasında bitiren takımlar eşleşecek. Bu eşleşmelerin galipleri son 16 turuna adını yazdıracak.

25'inci ile 36'ncı sıralar arasında bulunan takımlar ise grup aşaması sistemindekinin aksine alt kupaya gidemeyecek. Bu takımlar avrupa defterini kapatacak. Son 16 turundan itibaren iki ayaklı eleme usulü karşılaşmalar devam edecek.
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