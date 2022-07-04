Prof. Dr. Uğur Erdener'e altın madalya ödülü

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Tıp ve Bilim Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener, Uluslararası Spor Hekimliği Federasyonu (FIMS) tarafından altın madalyayla ödüllendirildi.



Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, Erdener'e, spor hekimliğinin gelişimi, spor hekimlerinin küresel çapta birleşmesine ve dayanışmasına olan büyük katkıları dolayısıyla Roma'da düzenlenen törenle FIMS'in altın madalyası verildi.



IOC üyesi Erdener, Dünya Okçuluk Federasyonu ve TMOK Başkanlığı görevlerini de sürdürüyor.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ