Pendikspor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Pendik Canlı bein sports
Haber Tarihi: 02 Aralık 2023 18:35 -
Güncelleme Tarihi:
02 Aralık 2023 18:35
Pendikspor Galatasaray maçı HD izle canlı, GS Pendik Canlı bein sports
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Sarı-kırmızılı takımda Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Ligde 13. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde sakatlanan Kolombiyalı stoper, Pendikspor'a karşı da sahaya çıkamayacak.
PENDİKSPOR'DA 3 EKSİK
Pendikspor Kulübünün sosyal medya hesabından maçın kadrosu açıklanırken, tedavilerine devam edilen Görkem Bitim, Murat Akşit ve Emeka Eze'nin Galatasaray maçında forma giyemeyeceği bildirildi.
MUSLERA KART SINIRINDA
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli file bekçisi, müsabakada kart görmesi durumunda 15. haftadaki Yukatel Adana Demirspor maçında sahadaki yerini alamayacak.
WILFRIED ZAHA ÇOK FORMDA
Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha, sarı-kırmızılı ekibin ligdeki son 3 maçında 4 gole imza attı. Ligin 11. haftasındaki Kasımpaşa mücadelesinde takımının 2 golünü bulan Zaha, 12. haftadaki Atakaş Hatayspor ve 13. haftadaki Corendon Alanyaspor maçlarında birer gol attı. 31 yaşındaki futbolcu, ligde son 3 müsabakada 4, toplamda da 5. kez gol sevinci yaşadı. Zaha'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 1 golü bulunuyor.
LİGDEKİ İLK RANDEVU
Galatasaray ile Pendikspor, Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlı takım, Türkiye'nin en üst düzey futbol liginde ilk kez mücadele ediyor. İki ekip, bundan dolayı Süper Lig'deki ilk randevusuna çıkacak.
Okan Buruk'tan Zaha'ya şut emri!
Süper Lig'de Pendikspor'e konuk olacak Galatasaray'da gözler yine Wilfried Zaha'nın üzerinde olacak. Sarı-kırmızılıların Fildişili yıldızı son maçlarda çok formda. Zaha, Kasımpaşa karşılaşmasında 2 defa fileleri sarsmış, Hatayspor'u da boş geçmemişti. Yıldız oyuncu, Alanyaspor mücadelesinde de 1 gol, 1 asistlik performans sergilemişti. Zaha, son 3 maçta 4 gol, 1 asistle resital sundu. Pendikspor maçında da Okan Buruk'un en önemli kozlarından olacak. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Wilfried Zaha'ya yine sol kanatta şans verecek. Gizli 10 numara olarak da kullanacak. Buruk, Fildişili yıldızın şut yeteneklerinden faydalanmak istiyor. Okan Buruk, yıldız futbolcusuna şut emri verdi.
Erik ten Hag'ın aklı Sacha Boey'de kaldı
Galatasaray'da geçtiğimiz sezondan bu yana gösterdiği performansla bütün dikkatleri üzerine çeken Sacha Boey, Manchester United maçındaki oyunuyla Teknik Direktör Erik ten Hag'ı etkiledi. Hollandalı çalıştırıcının, 23 yaşındaki yıldız oyuncuyu istediği iddia edildi. Mirror, yaptığı haberde Kırmızı Şeytanlar'ın Boey için teklif yapacağını yazdı. Ada devinin önereceği rakamın kabul edilmesi halinde ise Sarı-Kırmızılılar rekor bir satış gerçekleştirmiş olacak. Manchester United, Sacha için tam 25.5 milyon euroyu gözden çıkartmış durumda. İddia edilen rakam karşılığında transfer gerçekleşirse Boey, Galatasaray tarihinin en yüksek bedelli satışı olarak tarihe geçecek. Önceki rekor 16 milyon euro bedelle gönderilen Badou Ndiaye'ye aitti. Haberde ayrıca, Boey'un sözleşmesinin 2025 yılında biteceği vurgulanarak oyuncunun geleceğinin Galatasaray'ın en büyük endişelerinden biri olduğu ifade edildi.
Okan Buruk: "Şampiyonlar Ligi gibi görün"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Pendikspor maçı öncesinden oyuncularına uyarılarda bulundu. Süper Lig'de ciddiyetten kopmamaları gerektiğine dikkat çeken Buruk, oyuncuların motivasyonunu yukarı çekmek için bir konuşma gerçekleştirdi. İşte Buruk'un sözleri; "Pendik maçı şu an Kopenhag maçından daha önemli. Süper Lig'i ciddiye almalıyız. Puan kaybı yaşamamak için bunu bir Şampiyonlar Ligi maçı olarak görmenizi istiyorum. Kayıpsız yolumuza devam etmek için odaklanalım" dedi.
Pendikspor Galatasaray maçı hakemleri
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Siltaş Yapı Pendikspor'la karşılaşacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Pendik Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Mustafa Öğretmenoğlu görev yapacak.
Pendikspor Galatasaray maçı öncesi son form durumları
Ligde geride kalan 13 haftada 11 galibiyet, birer beraberlik ve yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 34 puan topladı. Galatasaray, haftaya aynı puanda olduğu lider Fenerbahçe'nin averajla gerisinde ikinci sırada girdi. Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadele eden Pendikspor ise 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 13 puanla 16. sırada yer alıyor.